Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Die Wahlen in Panama sind vorbei - und schon jetzt steht fest: So eine Abstimmung hat es in dem kleinen zentralamerikanischen Land noch nie gegeben. Dabei war das Ergebnis das, was am wenigsten überraschte: N ach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen hat José Raúl Mulino die Wahlen gewonnen. Mit rund 35 Prozent Zustimmung liegt er fast zehn Punkte vor dem Zweitplatzierten. Eine Stichwahl ist in Panamas Verfassung nicht vorgesehen.