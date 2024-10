In Moldau hat Präsidentin Maia Sandu die Bürger zur Abstimmung über den Beitritt zur Europäischen Union aufgerufen. „Unser Votum beim Referendum wird unser Schicksal für viele Jahrzehnte bestimmen“, sagte sie am Sonntag nach der Stimmabgabe. Neben dem Referendum wird auch über ein neues Staatsoberhaupt abgestimmt. Sandu möchte wiedergewählt werden und die Aufnahme in die EU vorantreiben. Obwohl das Land mit nur rund 2,5 Millionen Einwohnern klein und wirtschaftlich schwach ist, wird die Abstimmung im Ausland genau beobachtet. Sowohl die EU als auch Russland ringen um Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit für den EU-Beitritt ist.