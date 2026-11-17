In der ersten TV-Debatte vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich streiten fünf Kandidaten über den Kampf gegen die Armut. Die Favoritin der extremen Rechten will seriös wirken, verliert aber nach zwei Stunden ihre Beherrschung.

Eine Lagerhalle mit langen Fluchten diente als Studiodekor, und offenbar war es darin kalt, nicht nur metaphorisch. Zur ersten großen Fernsehdebatte vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühling 2027 haben die privaten Sender TF1 und LCI am Montag fünf Kandidaten in ein Pariser Lebensmitteldepot der „Restos du Cœur“ eingeladen, der Restaurants des Herzens. So heißt eine französische Vereinigung, 1985 vom Komiker Michel Colucci alias „Coluche“ gegründet, die vielen Bedürftigen im Land ein Dach bietet und Essen verteilt. Im vergangenen Jahr waren es 161 Millionen Mahlzeiten, es werden immer mehr.