Dominique de Villepin war schon Frankreichs Außen-, Innen- und Premierminister, jetzt möchte er Präsident werden. Angesichts der Polarisierung zwischen Linksradikalen und Rechtsextremen warnt er vor einem „Bürgerkrieg“.

45 Minuten voller Gravitas, vorgetragen ohne Notizen, ohne Prompter. Dominique de Villepin hat am Freitag in einer langen Rede angekündigt, dass er im Frühling 2027 für das Amt des Präsidenten der französischen Republik kandidieren werde. „Es ist eine schwierige und schwere Entscheidung“, sagte er. Damit steigt die Zahl der Bewerber auf das Amt fünf Monate vor dem ersten Wahlgang auf 39, Stand: Freitagmittag 13 Uhr.