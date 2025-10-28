Womöglich wäre der Musiker und Aktivist Bob Geldof jetzt Präsident von Irland, wenn ein bestimmtes Telefonat im Sommer vergangenen Jahres anders verlaufen wäre. Zumindest Bob Geldof selbst ist davon überzeugt, „ein Durchmarsch“ wäre es gewesen für ihn, wenn sie ihn hätten antreten lassen, analysierte Geldof im irischen Fernsehen. Er hat vor einem Jahr Micheál Martin angerufen, den irischen Taoiseach (Premierminister), aber Martin lehnte ab, und dieses Telefonat ist nun eine von vielen Anekdoten eines ereignisreichen Wahlkampfs, an dessen Ende die Iren die 68-jährige Psychologin und Anwältin Catherine Connolly zur neuen Präsidentin wählten.