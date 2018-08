29. August 2018, 16:57 Uhr Präsidentschaftswahl Brasilien steht vor einer kuriosen Wahl

Anfang Oktober wird in Brasilien gewählt. Fast die Hälfte der Bevölkerung würde ihre Stimme dem inhaftierten Ex-Präsidenten Lula da Silva geben.

Ob Lula, in einem umstrittenen Korruptionsverfahren zu 12 Jahren Haft verurteilt, zur Wahl antreten darf, muss bis Mitte September das oberste Wahlgericht entscheiden.

Lulas vier Konkurrenten um das Präsidentenamt konnten bisher jeweils nur zwischen vier und sechs Prozent der Wähler überzeugen.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Die meisten Brasilianer müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass es jetzt offenbar ein "Alckmin Momentum" gibt. Das Nachrichtenmagazin Istoé hat das unlängst auf seiner Titelseite verkündet. Demnach liegt der 65-jährige Geraldo Alckmin gut im Rennen für die Präsidentschaftswahl im Oktober. Auf den ersten Blick ist das eine mutige Prognose: In Umfragen pendelt er seit Monaten zwischen fünf und sieben Prozent. Auf den zweiten Blick muss das aber noch gar nichts heißen. Brasilien steht vor einer Wahl, die so unvorhersehbar ist wie nie. Und eine Reihe von Kandidaten mit derzeit einstelligen Popularitätswerten können sich durchaus noch Hoffnungen machen, demnächst das höchste Staatsamt zu übernehmen. Einen Mann wie Alckmin zu unterschätzen, wäre sicherlich fahrlässig.

Geraldo Alckmin ist ein Schwergewicht der brasilianischen Politik. Er war Mitbegründer der liberal-konservativen Volkspartei PSDB und regierte als Gouverneur den mit Abstand wirtschaftsstärksten Bundesstaat São Paulo. Alckmin ist der Liebling der Börsen und Großunternehmer. 2006 wollte er schon einmal Staatspräsident werden, damals unterlag er in der Stichwahl gegen einen gewissen Luiz Ignacio Lula da Silva.

Es heißt, zwölf Jahre später sei Brasilien ein anderes Land. Eine schwere Wirtschaftskrise und ein beispielloser Korruptionsskandal, der nahezu alle Parteien betrifft, hätten die größte Demokratie Südamerikas in ihren Grundfesten erschüttert. Mag sein. Aber mit Blick auf die Kandidatenrunde für die Wahl ist davon nichts zu erkennen. Da treffen sich lauter alte Bekannte. Neben Alckmin und Lula, dem seit April verhafteten Anführer der linken Arbeiterpartei PT, sind das: Ciro Gomes und Marina Silva, die beide zum dritten Mal antreten. Dazu der rechtsextreme Jair Bolsonaro, der seit 25 Jahren im Kongress sitzt sowie Lulas Ersatzmann Fernando Haddad, der wie Silva und Gomes schon als Minister unter dem Ex-Präsidenten wirkte.

Brasilien ist ein fernsehverrücktes Land. Ab Freitag laufen die ersten Spots - für die Wahl im Oktober

Die größte Erschütterung besteht zweifellos darin, dass Lula, 72, seinen Wahlkampf aus dem Gefängnis führt. In einem höchst umstrittenen Korruptionsverfahren wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Etwa die Hälfte der Brasilianer glaubt, dass es sich um einen politischen Prozess handelte, um den beliebtesten Politiker des Landes aus dem Rennen zu schießen. Für diese Annahme gibt es gute Gründe, aber auch einige Gegenargumente. Zur Wahl am 7. Oktober wird Lula mit großer Wahrscheinlichkeit nicht antreten dürfen. Das Oberste Wahlgericht muss darüber spätestens Mitte September entscheiden.

Lula aber konnte von seiner Zelle aus seinen Vorsprung in den Umfragen noch ausbauen. 39 Prozent der Wahlberechtigten, also rund 57 Millionen Brasilianer, würden ihm laut einer aktuellen Erhebung ihre Stimme geben. Eine der spannendsten Fragen ist nun, was mit diesem Kontingent passiert, wenn er von der Justiz endgültig gesperrt wird. Lulas Strategie besteht offenbar darin, so lange wie möglich an seiner Kandidatur festzuhalten und seine Stimmen erst im letzten Moment auf seinen Parteifreund Haddad zu übertragen. Ob das aufgeht, ist fraglich. Haddad, 55, war ein recht erfolgreicher Bürgermeister von São Paulo, aber in großen Teilen des Landes ist er unbekannt. Fast die Hälfte der Lula-Sympathisanten sagen, sie hätten diesen Namen noch nie gehört. Die Justiz wird in den kommenden Tagen auch zu klären haben, ob der Häftling Lula in den Wahlspots der PT für Haddad werben darf. Das könnte wahlentscheidend sein.

Brasilien ist ein fernsehverrücktes Land, von Freitag an dürfen Wahlwerbespots geschaltet werden. Auf diesen Moment wartet Alckmin sehnsüchtig. Er gilt als ein Mann ohne Charisma. Die Zeitung O Globo hat ihm den Spitznamen "Picolé de Chuchu" verpasst - in Anlehnung an eine geschmacksfreie Gemüsesorte. Aber Alckmin hat einen Coup nach alter brasilianischer Art gelandet, der ihn in den Umfragen bald nach oben spülen könnte: Er sicherte sich ein Fernsehwerbemonopol.

Öffentliches Wahlkampfgeld und TV-Werbezeiten werden nach Fraktionsgröße verteilt. Im Kongress sitzen 25 Parteien und die meisten von ihnen tauschen ihre wertvollen Fernsehsekunden gegen politische Posten ein. Alckmin hat mit seinen Teppichhändlerkünsten gleich neun dieser Splitterparteien aus dem Zentrumsblock "Centrão" hinter sich gebracht. Dieser Block ist wegen seiner konservativen und ultrareligiösen Ansichten auch als "niederer Klerus" bekannt. 12:30 Minuten werden die täglichen Werbesequenzen bei den großen Sendern dauern. 5:32 Minuten davon läuft Alckmin in Dauerschleife.