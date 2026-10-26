Heute Morgen beschäftigen wir uns gleich in dreifacher Hinsicht mit Wahlen und Präsidenten: In Brasilien gewinnt Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva nach vorläufiger Auszählung der Stimmen das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Flávio Bolsonaro, doch der Sohn des ultrarechten Ex-Präsidenten will seine Niederlage „unmöglich anerkennen“. Die Stichwahl müsse wegen der um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeiten der Wahllokale annulliert werden , sagte Bolsonaro am Abend und kündigte juristische Schritte an. Was das für den Zusammenhalt in Brasilien bedeutet, ist bislang nicht absehbar. Dem Land droht jedoch eine unruhige Zeit – mit Folgen für ganz Lateinamerika. Anders der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl in Serbien: Dort erringt die oppositionelle Studentenliste einen historischen Sieg über die seit zwölf Jahren regierende Fortschrittspartei von Alexander Vučić. Im Gegensatz zu Bolsonaro räumte Vučić allerdings noch am Sonntagabend seine Niederlage ein. Tausende Menschen feierten den Machtwechsel in Belgrad darauf ausgelassen in den Straßen , wie Korrespondent Florian Hassel berichtet. Und wer folgt auf Frank-Walter Steinmeier? Noch bleiben einige Wochen bis zur Neuwahl des Bundespräsidenten am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung. Doch eigentlich wollte sich der Kanzler zu dieser Frage bereits nach den Landtagswahlen im Osten äußern. Noch immer aber zögert Friedrich Merz. Das bietet Raum für die Vorstellungen anderer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warb am CSU-Parteitag in München am Wochenende erneut für Ilse Aigner als erste Frau für das höchste Staatsamt in Deutschland. Und auch bei SPD und Grünen mehren sich die Stimmen, dass nach zwölf Bundespräsidenten nun eine Bundespräsidentin gewählt werden soll. Das sei „überfällig“, sagte etwa Grünen-Chefin Franziska Brantner der Süddeutschen Zeitung. Neben der bayerischen Landtagspräsidentin wird auch Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) immer wieder als mögliche Kandidatin genannt. Diese Woche lässt der Kanzler das innenpolitische Gerangel erst einmal hinter sich und fliegt für seine bislang längste Dienstreise nach Singapur, Japan und Südkorea. Es ist eine Reise zu Schicksalsgenossen , wie mein Kollege Daniel Brössler schreibt. Auch in Asien leiden die Mittelmächte unter der Realpolitik von Amerika und China. Dass sich die Gewichte verschieben, dürfte auch der Bundespräsident in den nächsten Tagen erfahren. Steinmeier besucht China – als erster Staatschef eines EU-Landes seit der jüngsten Handelseinigung . Der Kanzler und der Bundespräsident setzen diese Woche also einen Asien-Schwerpunkt.

Was heute wichtig ist

Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien - Bolsonaro will Ergebnis nicht anerkennen. Der 80-Jährige liegt nach Auszählung fast aller Stimmen mit 51,75 Prozent zu 48,25 Prozent uneinholbar vorn, teilt das Oberste Wahlgericht mit. Der unterlegene Flávio Bolsonaro erklärt, die Wahl müsse annulliert werden. Zum Artikel

Studentenliste gewinnt historische Wahl in Serbien. Trotz etlicher Berichte über Gewalt, Zwang und Manipulationen verliert die seit zwölf Jahren regierende Fortschrittspartei von Alexander Vučić die Parlamentswahl. In Belgrad feiern Tausende. Zum Artikel

SpaceX sichert sich 40 Milliarden Dollar für KI-Chips. Elon Musks Raumfahrtunternehmen nimmt für den Kauf von Grafikprozessoren einen gewaltigen Kredit auf. Die Finanzierung unterstreicht den enormen Kapitalbedarf des KI-Booms. Zum Newsblog zu KI

Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Containerschiffen. In Bremerhaven stößt die „Mein Schiff 3“ mit zwei Containerschiffen zusammen. Auf den Bildern sind Trümmer und stark beschädigte Rettungsboote zu sehen. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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