Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien geht in eine Stichwahl am 21. Juni zwischen dem rechten Anwalt Abelardo de la Espriella und dem linken Senator Iván Cepeda. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam de la Espriella laut Wahlbehörde auf 43,7 Prozent, Cepeda auf rund 41 Prozent. Etwa 41 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, einen Nachfolger des linken Präsidenten Gustavo Petro zu wählen, der nicht erneut kandidieren durfte. Die Abstimmung galt als Entscheidung darüber, ob Kolumbien unter Cepeda den von Petro eingeschlagenen Kurs mit höheren Sozialausgaben und Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen fortsetzt. De la Espriella wirbt für einen harten Sicherheitskurs und ein kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen. Sowohl Petro als auch Cepeda äußerten Zweifel an dem vorläufigen Ergebnis.