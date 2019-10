In Tunesien waren am Sonntag etwa sieben Millionen Einwohner aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. In einer Stichwahl traten der Medienunternehmer Nabil Karoui und der Jurist Kais Saïed gegeneinander an. Der 56-jährige Karoui war erst am Mittwochabend nach etwa sechs Wochen Untersuchungshaft freigelassen worden. Gegen den Medienmogul wird wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt. Im ersten Wahlgang Mitte September war er mit 15,6 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz gelandet. Karouis Gegner in der Stichwahl, der pensionierte Jura-Dozent Saïed, hatte mit 18,4 Prozent die meisten Stimmen geholt. Der 61-Jährige, der keiner Partei angehört, ist ein bekannter Verfassungsexperte.