Polen wählt einen neuen Präsidenten, um 21 Uhr schließen die Wahllokale. In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag gaben 24,83 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte. Das war geringfügig mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der zweiten Runde der Präsidentenwahl 2020. Damals stimmten insgesamt 68,2 Prozent der Polen ab – ein vergleichsweise hoher Wert.

Rund 29 Millionen Menschen sind in Polen wahlberechtigt. Das amtierende Staatsoberhaupt Andrzej Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht noch ein weiteres Mal antreten. Umfragen deuten auf einen engen Wahlausgang zwischen dem Liberalen Rafał Trzaskowski aus dem Lager von Regierungschef Donald Tusk und dem Rechtskonservativen Karol Nawrocki von der oppositionellen PiS hin.

Der 53 Jahre alte Trzaskowski hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 31,36 Prozent der Stimmen erhalten, Nawrocki kam auf 29,54 Prozent. Dass der 42-Jährige so knapp hinter Trzaskowski liegen würde, war nicht erwartet worden.

Nach Schließung der Wahllokale werden Prognosen veröffentlicht. Hochrechnungen wie in Deutschland sind in Polen allerdings nicht üblich. Das offizielle Endergebnis wird am Montag erwartet.