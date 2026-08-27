Raphaël Glucksmann gibt als Erster im moderaten linken Lager seine Kandidatur bekannt. Und er hat Chancen, nicht nur wegen seines berühmten Namens.

Ist der bekannte Name Segen oder Fluch für eine Bewerbung um das Präsidentenamt in Frankreich? Raphaël Glucksmann versucht wohl schon sein ganzes Leben, aus dem Schatten des Vaters, des Philosophen André Glucksmann, zu treten. Auch seine Großmutter Jeannette Colombel war eine in Frankreich bekannte Philosophin. Der heute 46-Jährige ist also in einem intellektuell geprägten Umfeld aufgewachsen, absolvierte das elitäre Institut d’Etudes Politiques de Paris.