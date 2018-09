9. September 2018, 07:44 Uhr Präsident des Verfassungsschutzes Kritik an Maaßen wird schärfer

Führende Politiker verschiedener Parteien äußern Zweifel an der Eignung von Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident. Derweil bekräftigt der seine umstrittenen Aussagen zu den Vorfällen in Chemnitz.

SPD-Chefin Andrea Nahles stellt die Eignung von Hans-Georg Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes infrage. Maaßen hatte am Freitag die Echtheit eines Videos von einer möglichen Hetzjagd auf Migranten in Chemnitz in Zweifel gezogen und steht seither massiv in der Kritik. Nahles sagte dem Tagesspiegel, die Äußerungen zu Chemnitz ließen daran zweifeln, ob Maaßen geeignet ist "unsere Verfassung und damit unsere Demokratie zu schützen".

Die gleichen Bedenken äußerte sie über Innenminister Horst Seehofer (CSU), dem Vorgesetzten von Maaßen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesinnenministerium sich vor den Äußerungen Maaßens abgesprochen. Es habe zwar keine Weisungslage gegeben, wohl aber eine Abstimmung, bevor das Interview von Maaßen autorisiert wurde.

Das Video gilt als einer der zentralen Belege dafür, dass am 26. August ausländisch aussehende Menschen durch die Stadt gejagt worden sind. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Aufnahme gefälscht oder manipuliert ist. Dennoch soll Maaßen seine Position am Samstag noch einmal bekräftigt haben. Bei einem Treffen mit Innenstaatsekretär Stephan Mayer von der CSU und anderen Ministeriumsvertretern argumentierte er andersherum, niemand könne die Authentizität des Videos bestätigen. Die sächsische Polizei, die Bundespolizei und der Verfassungsschutz hätten allesamt keine Hinweise auf Hetzjagden. Das berichtet der Fokus.

Politiker verschiedener Parteien sind mit dieser Herangehensweise nicht einverstanden. So sagte CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer als Gastrednerin beim Landesparteitag in Hessen, wenn Maaßen seine Aussagen nicht belegen könne, "hat er zur politischen Aufheizung beigetragen". Während sich auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD und ihr Amtskollege aus Thüringen, Bodo Ramelow von der Linken, empörten und sich für eine Entlassung des Verfassungsschutz-Präsidenten aussprachen, forderte der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Volker Kauder mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Es müsse"endlich ein umfassendes und nachprüfbares Lagebild" der Vorkommnisse von Chemnitz vorgelegt werden, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag.