9. September 2018, 11:35 Uhr Präsident des Verfassungsschutzes Führende Politiker äußern Zweifel an Maaßens Eignung

Die SPD-Chefin Andrea Nahles bezweifelt, dass Maaßen der Richtige für das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten ist.

Auch aus der CDU gibt es scharfe Kritik.

Dessen ungeachtet bekräftigte Maaßen Medienberichten zufolge am Samstag seine Position. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben hat.

Die Kritik an Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird zunehmend schärfer. Politiker verschiedener Parteien sind mit seinem Vorgehen nach den Ausschreitungen in Chemnitz nicht einverstanden.CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte als Gastrednerin beim Landesparteitag in Hessen, wenn Maaßen seine Aussagen nicht belegen könne, "hat er zur politischen Aufheizung beigetragen".

SPD-Chefin Andrea Nahles stellt die Eignung von Hans-Georg Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes infrage. Maaßen hatte am Freitag die Echtheit eines Videos von einer möglichen Hetzjagd auf Migranten in Chemnitz in Zweifel gezogen und steht seither massiv in der Kritik. Nahles sagte dem Tagesspiegel, Maaßens Äußerungen zu Chemnitz ließen daran zweifeln, ob er geeignet ist "unsere Verfassung und damit unsere Demokratie zu schützen".

Ähnliche Bedenken äußerte sie über Maaßens Vorgesetzten, Innenminister Horst Seehofer (CSU). Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesinnenministerium sich vor Maaßens Äußerungen abgesprochen: Es habe zwar keine Weisungslage gegeben, wohl aber eine Abstimmung, bevor das Interview von Maaßen autorisiert wurde.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD und ihr Amtskollege aus Thüringen, Bodo Ramelow von der Linken, sprachen sich für eine Entlassung des Verfassungsschutzpräsidenten aus. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sehen die Vorgänge als Beleg dafür, dass es mittelfristig tiefergreifende Veränderungen brauche: "Der Verfassungsschutz braucht einen Neustart", sagten sie. Nötig sei ein personell und strukturell völlig neues "Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr", das klar abgegrenzt von polizeilichen Aufgaben arbeite. Daneben müsse es ein Institut zum Schutz der Verfassung geben, um "die Strukturen und Zusammenhänge demokratie- und menschenfeindlicher Bestrebungen wie Faschismus oder Islamismus zu beobachten und zu analysieren".

Der Zentralrat der Juden in Deutschland ruft die Politik zum Handeln auf. "Die rassistischen Ausschreitungen und der Anschlag auf das koschere Restaurant in Chemnitz zeigen, wie stark der Rechtsextremismus in der Region verwurzelt ist", sagte Zentralrats-Präsident Josef Schuster. Beschwichtigungsversuche und eine mangelnde Distanzierung von Rechtspopulisten spielten genau diesen Kräften in die Hände. Indirekt auf Maaßen Bezug nehmend, sagte Schuster: "Die Bestrebungen der Verfassungsbehörden, die Vorfälle offensichtlich zu bagatellisieren, lassen mich ernsthaft an der Arbeit dieser Behörden zweifeln."

FDP sieht Merkel in der Pflicht, Maaßen bekräftigt seine Position

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Volker Kauder mahnte zu mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Es müsse "endlich ein umfassendes und nachprüfbares Lagebild" der Vorkommnisse von Chemnitz vorgelegt werden, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag.

Die FDP sieht in der Sache Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pflicht. Merkel müsse eine Erklärung abgeben, forderte der innenpolitische Sprecher der Liberalen, Konstantin Kuhle, im Handelsblatt. "Die Bundeskanzlerin muss am Mittwoch in der Generalaussprache zum Bundeshaushalt klarstellen, ob die Bundesregierung dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz noch vertraut", sagte er der Zeitung. Die Diskussion über Maaßen sei "ein Symptom für einen Entfremdungsprozess zwischen Sicherheitsbehörden und Politik". "Das ist eine extrem gefährliche Entwicklung", fügte der FDP-Politiker hinzu.

Maaßen hatte in einem Interview über das Video gesagt, es sprächen "gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". Damit bezog er sich auf das Tötungsdelikt an einem 35-Jährigen, das zwei jungen Männern aus Syrien und dem Irak angelastet wird und das zu Demonstrationen auch rechter Gruppierungen geführt hatte, die teilweise in Ausschreitungen mündeten.

Das Video gilt als einer der zentralen Belege dafür, dass am 26. August ausländisch aussehende Menschen durch Chemnitz gejagt worden sind. Es gibt nach derzeitigem Stand der Recherchen keinerlei Anzeichen dafür, dass die Aufnahme gefälscht oder manipuliert ist. Dennoch soll Maaßen seine Position am Samstag noch einmal bekräftigt haben. Bei einem Treffen mit Innenstaatsekretär Stephan Mayer von der CSU und anderen Ministeriumsvertretern argumentierte er einem Bericht des Focus zufolge damit, dass umgekehrt auch niemand die Authentizität des Videos bestätigen könne.