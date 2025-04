Potsdams Stadtverordnete haben den Weg für einen Bürgerentscheid zur Abwahl von Oberbürgermeister Mike Schubert frei gemacht. Sie beschlossen am Abend mehrheitlich, dass die Bürger über ein vorzeitiges Amtsende des umstrittenen SPD-Rathauschefs abstimmen sollen. Stadtverordnete kritisieren seit Langem die Amtsführung Schuberts und legten ihm einen Rücktritt nahe. Im Januar starteten sieben Stadtfraktionen dann das Abwahlbegehren und brachten einen entsprechenden Antrag in die Stadtverordnetenversammlung ein. Bei der Abstimmung in dem Gremium am Abend votierten 44 Stadtverordnete für den Abwahlantrag und das Einleiten eines Bürgerentscheids. Damit war die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht.