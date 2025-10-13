„Meine Partei heißt Potsdam “, stand auf den Bewerbungsplakaten von Noosha Aubel für die Oberbürgermeisterwahlen in der Stadt. Und als am Sonntagabend das Ergebnis der Stichwahlen bekannt wurde, trug Aubel unter ihrem knallgrünen Sakko ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Wir sind Oberbürgermeisterin.“ In pinken Lettern, passend zu ihren stets strahlend pink lackierten Fingernägeln.

Die designierte Oberbürgermeisterin der brandenburgischen Landeshauptstadt kann mit 72,9 Prozent der Stimmen selbstbewusst auftreten. Sie selbst nennt das eindeutige Ergebnis einen „tollen Rückenwind.“ Den kann sie in den kommenden Monaten auch gebrauchen. Denn Aubel, die als langjährige Amtsleiterin Stadtpolitik vor allem von der Verwaltungsseite gemacht hat, wird nicht nur die zweite parteilose Oberbürgermeisterin einer Landeshauptstadt, neben Simone Borries in Magdeburg. Sie ist seit 1984 die erste Frau an der Potsdamer Rathausspitze. Und sie ist diejenige, die die lange unangefochtene Vormachtstellung der SPD in der Stadt gebrochen hat.

Der Versuch, gegen „grüne Experimente“ zu mobilisieren, ist gescheitert

Mit 27,1 Prozent musste sich Aubels Konkurrent Severin Fischer geschlagen geben. Dass der SPD-Mann es überhaupt in die Stichwahl geschafft hatte, war wohl das letzte bisschen Amtsinhaberbonus, den Fischer von Ex-OB Mike Schubert noch hatte. Schubert, der seit 2018 in Potsdam regierte, war im Mai von der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung abgewählt worden. Ihm war Vorteilnahme im Amt vorgeworfen worden. Auch wenn das Verfahren eingestellt wurde, steht die Affäre für viele Potsdamer Bürgerinnen und Bürger für eingefahrene und Klientel-dominierte politische Verhältnisse in der Stadt.

Fischer, der in Berlin Staatssekretär für Wirtschaft ist, hatte mit all dem nichts zu tun, stellte sich aber trotzdem in die SPD-Tradition und versuchte, gegen „grüne Experimente“ zu mobilisieren, eine Anspielung auf Aubels Unterstützungsbündnis, das aus Bündnis 90/Die Grünen, Volt, den Freien Wählern und einer Reihe lokaler politischer Vereinigungen besteht. Trotz dieses Hintergrunds hat Aubel mehrfach betont, im Rathaus nicht mit festen Bündnissen arbeiten zu wollen, sondern „nach Themen“ und mit allen demokratischen Fraktionen. Klar ist, dass die sozialdemokratische Art, Stadtpolitik zu betreiben, sich nicht von einem Tag auf den anderen umkrempeln lassen wird.

Parteilose feiern Erfolge

„Wir haben in allen Wahlen der letzten Wochen gesehen, dass sie durch die Gegebenheiten vor Ort entschieden werden“, sagt Kurt Fischer, Generalsekretär des brandenburgischen SPD-Landesverbands. Natürlich seien auch die schlechten Werte seiner Partei nicht hilfreich, allgemein gelte für die kommunale Ebene aber: „Parteilos zu sein hat gerade Konjunktur in Brandenburg.“ Dementsprechend gab sich die Landespolitik vielerorts im Wahlkampf eher zurückhaltend, in den Stichwahlen fand sich fast überall mindestens ein Einzelbewerber. In Eisenhüttenstadt etwa unterstützte die SPD den parteilosen Marko Henkel. Er konnte die Stichwahl am Sonntag für sich entscheiden – gegen einen starken Kandidaten der AfD. In der Grenzstadt Frankfurt (Oder) zieht mit Axel Strasser ein Politiker ins Rathaus ein, der in seinem Bewerbungsvideo darüber spricht, dass keine Partei ihn von ihrem Programm „vollständig überzeugen“ konnte. Auch er setzte sich am Sonntag deutlich gegen den AfD-Kandidaten Wilko Möller durch, der bereits zum zweiten Mal angetreten war.

Strassers Haltung zu Parteien ist in Brandenburg – aber nicht nur dort – verbreitet. Nur 0,8 Prozent der Wahlberechtigten in Ostdeutschland seien Mitglied einer Partei, berichtet der Soziologe Steffen Mau, dessen Buch „Ungleich vereint“ die politische Verfasstheit der ostdeutschen Bundesländer beschreibt. Parteien hätten auch in Brandenburg nie die Wurzeln in der Gesellschaft geschlagen, die sie im Westen haben. „Parteien werden oftmals als klientelistische Strukturen, als ideologisch und über Ämter-Patronage assoziiert“, sagt Mau. Das bestätigt auch Kurt Fischer: Nach wie vor gäbe es in vielen Köpfen eine Verknüpfung von „Partei“ mit „SED.“

Selbst die AfD, deren landesweite Umfragestärke ungebrochen ist, scheint auf kommunaler Ebene dieses Muster nicht durchbrechen zu können. Und das, obwohl ihre lokale Präsenz im Land als besondere Stärke gilt. „Wenn es dann aber wirklich um die Verhältnisse vor Ort geht, entscheiden die Menschen einfach pragmatisch“, sagt Steffen Mau, „da will man eine Person, die mit anderen Kräften zusammenarbeiten kann.“ Der Erfolg von Parteilosen wirkt also auf den ersten Blick wie ein demokratieverträgliches Manöver einer Gesellschaft, die sich mit ihrer Parteidemokratie nicht mehr identifiziert – und er ist ein Trend, der sich längst nicht auf den Osten beschränkt. Doch es dürften sich daraus auf Dauer neue, dringende Fragen für die politische Willensbildung ergeben, sagt Steffen Mau: „All diese parteilosen Bürgermeister und Landräte sind von der Landes- und Bundesebene der Politik völlig entkoppelt. Die müssen dann Sachen durchsetzen, auf die sie ohne Parteizugehörigkeit keinen Einfluss haben.“ Und das könnte wiederum ganz neues Frustpotenzial ergeben.