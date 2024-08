Von Verena Mayer

Es ist ja nicht so, dass es in Potsdam noch keine neuen historischen Gebäude gäbe. Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren wurde so viel an alter Bausubstanz renoviert und rekonstruiert, dass die Stadt eine Art barockes Disneyland geworden ist. An diesem Donnerstag soll eine weitere Rekonstruktion eingeweiht werden, die Garnisonkirche aus dem 18. Jahrhundert. Beziehungsweise deren markanter Turm, der – hellgelb gestrichen – bis Ende 2025 ganze 90 Meter hoch sein soll. Die Turmhaube fehlt jetzt noch.