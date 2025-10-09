Wenn man Noosha Aubel fragt, was sie gegen Parteien hat, lacht sie ein kratziges Lachen und sagt: „Überhaupt nichts.“ Sie will nur nicht in einer sein. „Meine Partei heißt Potsdam“ ist einer der Slogans auf ihren Wahlplakaten. Ein anderer: „Überparteilich“. In einer Stadt, die seit 35 Jahren, also seit es dort freie Wahlen gibt, jedes Mal für die Sozialdemokratische Partei gestimmt hat, könnte das mutig sein. So wie es derzeit aussieht, ist es aber vor allem ziemlich schlau.