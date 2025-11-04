Diese Woche wählt der Bundestag neue Mitglieder für ein Gremium aus, das für Philatelisten besonders wichtig ist.

Die Stadt Hamm in Westfalen feiert im kommenden Jahr ihr 800-jähriges Bestehen. Ein runder Geburtstag, der die Briefmarkenfreunde Hamm schon zwei Jahre vorher beschäftigte und auf eine Idee brachte. „Mit etwas Glück gelingt es uns vielleicht, zu diesem Ereignis eine offizielle Briefmarke der Deutschen Bundespost zu kreieren“, hieß es im Sommer 2024 in der vereinseigenen Publikation, dem „Briefmarken-Hammer“.