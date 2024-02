Von Michael Neudecker, London

Irgendwann an diesem langen Tag spricht Henry Staunton aus, was ohnehin alle in diesem Raum im Portcullis House in der Londoner Innenstadt wissen, die Zuschauer, die Opfer und die Journalisten. Banale Wahrheiten, die jeder kennt, können manchmal aus dem Blickfeld geraten, und deshalb sagt Staunton nun: Es gehe doch hier "ausschließlich um Gerechtigkeit, für die Postmitarbeiter und ihre Familien", alles andere sei "Firlefanz", auf Englisch flimflam. Das Problem ist nur, dass nicht ganz klar ist, wozu er, der ehemalige Chef der Post Office Ltd., mehr beiträgt, zur Gerechtigkeitsfindung oder zum flimflam. Klar ist am Ende einer erneut bemerkenswerten Woche nur, dass in dieser Sache keine Lösung in Sicht ist, noch lange nicht.