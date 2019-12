Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist in Sachen Post und Paket zuletzt vor allem dadurch aufgefallen, dass er eine Reform von Arbeitsminister Hubertus Heil verhindern wollte. Dessen Paketboten-Schutz-Gesetz, durch das Paketdienste haften müssen, wenn ihre Subunternehmer keine Sozialabgaben zahlen, erschien Altmaier zu bürokratisch. Nun strebt er selbst eine Postreform an. Seine im Sommer angekündigte Novelle des Postgesetzes nimmt Formen an. Anfang 2020 will er den Entwurf vorlegen.

Ein zentrales Element soll der Verbraucherschutz sein. Die Zahl der Beschwerden bei der Netzagentur über Zusteller, die nicht klingeln, verlorene Pakete und falsch zugestellte Briefe steigt. Altmaier will deshalb Regeln für die Beschwerdeverfahren festlegen, die Firmen zur Schlichtung verpflichten und Bußgelder verhängen. Wer selbst schon mal versucht hat, sich bei der Post über die Post zu beschweren, dürfte das gut finden. Klar ist aber auch: Bei den Mängeln in der Paketzustellung schließt sich der Kreis von Altmaier zu Heil. Denn schlechte Arbeitsbedingungen verschärfen den Personalmangel und damit das Qualitätsproblem.

In Sachen Paketboten setzte sich am Ende der Arbeitsminister durch. Vielleicht findet Altmaier das ja heute, mit Blick auf die Beschwerdestatistik, gar nicht mehr so schlimm.