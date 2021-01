Von Karin Janker, Madrid

Beide Entscheidungen waren umstritten, aber notwendig. So stellte es Portugals Premierminister António Costa im Vorfeld dar. Das derzeit besonders von der Corona-Pandemie betroffene Land hat am Freitag seine Schulen geschlossen. Die Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag aber fand wie geplant statt. Es hätte ansonsten einer Verfassungsänderung bedurft, sagte Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa, der mit seiner Wiederwahl rechnen darf. 57 Prozent der Bevölkerung wären laut einer Umfrage dennoch dafür gewesen, die Wahl zu verschieben.

Stattdessen gab es Aufklärungskampagnen über Mindestabstand und Handdesinfektion. Es galt zu verhindern, dass die Wahl zu einem Superspreading-Event wird. Der Präsident der nationalen Wahlkommission versicherte: Wählen zu gehen sei sicherer, als Weihnachten zu feiern. Dennoch waren viele Menschen verunsichert, die Wahlbeteiligung dürfte niedrig ausfallen, was besonders dem 72-jährigen Rebelo de Sousa schaden könnte: Zwar ging der Konservative als Favorit in die Wahl, doch sein Sieg könnte knapper ausfallen als vorhergesagt.

826 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner - das ist Rekord in Europa

Portugal ist in diesen Tagen das am stärksten von Covid betroffene Land Europas. Das nationale Statistikinstitut verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen 826 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, das sind fast doppelt so viele Fälle wie im Nachbarland Spanien. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert derzeit bei 126. Die dramatische Zuspitzung zeichnete sich bereits seit dem Jahreswechsel ab. Bis dahin war Portugal einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen.

Eine Zeit lang galt der portugiesische Weg sogar als vorbildlich. Die Regierung hatte im Frühjahr schnell reagiert und Menschenansammlungen verboten. Ministerpräsident Costa appellierte immer wieder an Vernunft und Gemeinsinn. Doch den Anstieg der Infektionszahlen im November konnte auch die Maskenpflicht im öffentlichen Raum nicht verhindern. Nach den Weihnachtstagen setzte sich die dritte Welle fatalerweise auf die zweite drauf.

Immer besorgniserregender wird die Lage in den Krankenhäusern. Portugal ist im EU-Vergleich intensivmedizinisch mit am schlechtesten aufgestellt. Es fehlt an Betten und an Personal. Nach Recherchen der Zeitung Público sind aktuell mehr als die Hälfte der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Bald könnte der Anteil dem Bericht zufolge auf 79 Prozent steigen. Bereits jetzt müssten Ärzte entscheiden, welche Patienten sie weiter beatmen und welche sie sterben lassen, sagte ein Mediziner dem Blatt.

Die Schulen wollte man eigentlich offen halten, nun ist auch das vorbei

Die Regierung reagierte diesmal spät. Mitte Januar verhängte sie einen Lockdown, der jenem im Frühjahr ähnelt: Das Haus darf nur verlassen, wer triftige Gründe vorweisen kann. Home-Office ist Pflicht, Einzelhandel und Gastronomie sind geschlossen. Nur die Schulen wollte man offen halten, die Kinder sollten am wenigsten leiden. Doch seit Freitag ist auch das vorbei.

Premier Costa begründete den Schritt damit, dass in Portugal die als ansteckender geltende britische Virusvariante bereits 13 Prozent der Neuinfektionen ausmache. Die Lage sei "dramatisch", so Costa. Immerhin wusste er im Falle der Schulen eine knappe Mehrheit hinter sich: 54 Prozent der Portugiesen waren schon Mitte Januar für Schulschließungen.