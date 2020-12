Portugal übernimmt am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft. Von dem Land könnte Europa lernen, was es heißt, sich für ein höheres Ziel zusammenzuraufen.

Von Karin Janker, Madrid

Detailansicht öffnen Symbolischer Staffelstab: Bundesaußenminister Heiko Maas gab bei einer Videokonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Augusto Santos Silva die EU-Ratspräsidentschaft weiter. (Foto: Thomas Koehler/imago images/photothek)

Eine Pandemie ist nicht die Zeit für große Versprechungen. Zu erfahren war dies, als der spanische Premierminister Pedro Sánchez den Bürgerinnen und Bürgern im Sommer eine "neue Normalität" verhieß. Normal wurde danach nichts.

Im Nachbarland Portugal hingegen begegnete die Regierung der Pandemie mit etwas mehr Demut. Schon bevor es erste Tote gab, verbot sie größere Menschenansammlungen und ging rigoros gegen lokale Ausbrüche vor. Seit 28. Oktober gilt in Portugal eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Erst vor wenigen Tagen hat die Regierung diese bis zum 15. April verlängert.

Mit Demut, langem Atem und pragmatischen Lösungen versucht man in Lissabon, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wenn Portugal an diesem Freitag die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernimmt, könnte sich diese Vorgehensweise erneut als zweckmäßig erweisen.

Von Portugal könnte Europa lernen, sich zusammmenzuraufen

Denn natürlich wird diese, die vierte Ratspräsidentschaft Portugals seit seinem EG-Beitritt 1986, ganz im Zeichen der Pandemie stehen. Das Coronavirus verändert nicht nur die Arbeit der europäischen Staatenkammer, es bestimmt auch deren Agenda. Im vergangenen Halbjahr fanden drei Viertel der Treffen zwischen Fachministern und Experten virtuell statt, das dürfte bis auf Weiteres so bleiben.

Auch die symbolische Übergabe eines blauen Staffelstabs mit den goldenen europäischen Sternen zwischen Bundesaußenminister Heiko Maas und seinem portugiesischen Kollegen Augusto Santos Silva am Mittwoch konnte nur per Videokonferenz abgehalten werden.

Von Portugal könnte Europa in diesen Zeiten lernen, was es heißt, sich für ein höheres Ziel zusammenzuraufen. In Lissabon sicherte schon im Frühjahr der konservativ-liberale Oppositionsführer Rui Rio dem sozialistischen Regierungschef António Costa seine "volle Zusammenarbeit" im Kampf gegen das Virus zu und wünschte ihm Mut für die kommenden Monate. Drüben in Spanien blickte man neidisch auf so viel Pragmatismus, während sich dort mitten in der Pandemie Regierung und Opposition an die Gurgel gingen.

Der portugiesische Weg galt eine Zeit lang als vorbildlich in Europa. Die Regierung appellierte an die Vernunft und den Gemeinsinn, die Corona-Regeln galten als "Bürgerpflicht". Allerdings traf die zweite Welle das Land im November dennoch hart. 6800 Covid-Tote hat Portugal mittlerweile zu betrauern, bei einer Gesamtbevölkerung von 10,3 Millionen. Zuletzt lag die Inzidenz bei 209 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, zwischenzeitlich war sie sogar höher als drüben in Spanien, auf das man schon aus Gewohnheit immer schielt.

Portugal braucht dringend Geld von der EU, doch der Premier will sich nicht abhängig machen

Gemeinsam mit Spanien hat Portugal die starke Abhängigkeit vom Tourismus. Beide Länder treffen daher die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie massiv. Beide brauchen dringend finanzielle Unterstützung von der EU. In Portugal brach das Bruttoinlandsprodukt laut EU-Kommission im zurückliegenden Jahr um 9,3 Prozent ein. Aus eigener Kraft wird der portugiesische Staat sich selbst kaum aufhelfen können. Das Land habe fast keinen Spielraum, um seine Wirtschaft selbst zu stützen, sagt Pedro Braz Teixeira, Wirtschaftswissenschaftler vom Forum für Wettbewerbsfähigkeit in Lissabon.

Portugal kann mit 15,3 Milliarden Euro Zuschüssen im Rahmen des Corona-Rettungspakets rechnen. Gleichzeitig ist die sozialistische Regierung entschlossen, die Abhängigkeit von der EU so gering wie möglich zu halten. Premier Costa kündigte an, keine Kredite aus dem EU-Wiederaufbaufonds in Anspruch nehmen zu wollen.

Stattdessen wolle man die Subventionen voll ausschöpfen, also nur Geld annehmen, das nicht zurückgezahlt werden muss. Costa dürfte erleichtert darüber sein, dass noch unter der deutschen Ratspräsidentschaft die Einigung mit Polen und Ungarn über den Rechtsstaatsmechanismus erzielt wurde, denn damit dürften die EU-Mittel bald ausgezahlt werden.

Die Migrationsfrage wird wohl auch Portugal nicht lösen können

Andere Themen hingegen haben die Deutschen ihren Nachfolgern hinterlassen. Am heikelsten ist wohl der Asyl- und Migrationspakt, bei dem EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bald "deutliche Ergebnisse" erwartet. Bundesinnenminister Horst Seehofer war daran gescheitert, und die Hoffnungen in die portugiesische Ratspräsidentschaft sind in dieser Frage allgemein gedämpft.

Dort kommen kaum Flüchtlinge und Migranten an, in Portugal werden gerade einmal 0,07 Prozent der Asylanträge innerhalb der EU gestellt. Damit dürfte das Thema für Portugal weniger dringlich sein als etwa für das Nachbarland Spanien und andere Mittelmeeranrainer, die schon lange mehr Solidarität von den EU-Binnenstaaten fordern. Dazu kommt, was Außenminister Maas als "Blockadehaltung einzelner Länder" geißelte.

Doch der Sozialist Pedro Silva Pereira, Vize-Präsident des Europaparlaments, gibt sich trotz "schwieriger Verhandlungslage" optimistisch. Bei der Integration von Migranten sei Portugal beispielgebend, sagte Silva Pereira im Rahmen einer Pressekonferenz.

Erst in diesem Jahr machte das Land mit einer unkonventionellen Idee auf sich aufmerksam: Im Frühjahr entschied die Regierung, dass Asylbewerber vorübergehend wie portugiesische Staatsbürger behandelt und damit während der Pandemie Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten sollten. Portugal habe bei der Migration eine Vorbildrolle und gedenke diese in den Verhandlungen auszuspielen, so Silva Pereira.

Sein konservativer Kollege Paulo Rangel, stellvertretender Vorsitzender der EVP-Fraktion in Brüssel, sieht hingegen nur wenige Möglichkeiten für Portugal, während der Ratspräsidentschaft eigene Schwerpunkte zu setzen. "Das Hauptziel muss es sein, aus der Pandemie herauszukommen", sagte Rangel vor wenigen Tagen in seiner Heimatstadt Porto. Auch wenn das nicht allein in den Händen der EU liege. Er hoffe, dass Europa zu einer "Gesundheits-Union" werde. Dann hätte man der Pandemie zumindest für die Zukunft etwas Positives abgerungen.