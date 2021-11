In Portugal sind 88 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Trotzdem steigen die Infektionszahlen - und die Regierung denkt über neue Maßnahmen nach. Hat die Impfung also nichts gebracht? Doch, hat sie.

Von Karin Janker, Madrid

Wenn es ein Land in der EU verdient hätte, sich auf seinem Impferfolg ein wenig auszuruhen, dann wohl Portugal. Während im Juli die Impfkampagne in Deutschland bereits schwächelte, und sich von diesem Schwächeln nicht wieder erholte, impfte Portugal in den heißen Sommermonaten so viele Menschen wie kein anderes Land in der EU. Premier António Costa stellte damals euphorisch die "vollständige Freiheit" in Aussicht, wenn einmal 85 Prozent der Menschen den Impfschutz hätten.