Die Kommissionspräsidentin bekommt gerade die Prügel für alles ab, was angeblich schiefläuft in Europa. Auch für ihre Klimapolitik. Und was macht sie? Unbeirrt nach Lösungen suchen.

Ursula von der Leyen hielt am Mittwoch eine kurze, aber aufschlussreiche Rede vor dem Europaparlament. Das Interessanteste daran waren Sätze, die nicht vorkamen. Die EU steht zu ihrem Ziel, 2050 klimaneutral zu werden. Die EU braucht ein anspruchsvolles Klimaziel für 2040. Die EU muss eine Führungsrolle bei der Klimakonferenz Anfang November in Brasilien spielen, es ist ihre moralische Pflicht. Nichts davon sagte die Präsidentin der EU-Kommission.