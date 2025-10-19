Premierminister eines Landes, das es für ihn nicht mehr gibt

Bart De Wever ist ein flämischer Separatist, der als Premier trotzdem belgische Interessen vertritt. Beim EU-Gipfel wird er eine wichtige Rolle spielen. Porträt eines höchst ungewöhnlichen Regierungschefs.

Bart De Wever und Friedrich Merz schienen ein Herz und Seele zu sein, als der belgische Premierminister den Bundeskanzler Ende August dieses Jahres besuchte. Der Belgier blieb in Berlin als fachkundiger Europapolitiker, aber auch humorvoller Gast in Erinnerung. Wobei De Wever eine Art von Humor pflegt, die Merz sich niemals leisten könnte.