Von Markus Balser und Christina Kunkel

Für Oliver Blume hätte das Timing kaum schlechter sein können. Zu diesem Zeitpunkt völlig überraschend wurde der Porsche-Vorstandsvorsitzende am Freitagabend zum neuen VW-Konzernchef ausgerufen. Doch am Wochenende drehten sich die Schlagzeilen nicht darum, wie der Neue auf den zahlreichen Baustellen beim größten Autobauer Europas aufräumen will, sondern um eine Aussage, die Blume Ende Juni auf einer Mitarbeiterversammlung gemacht haben soll. Schnell machte ein klingender Begriff die Runde: #Porschegate.