Rob Carson stellte sich als Satiriker vor. Aber es war keine Satire, als er sogleich auf das „stalinistische Biden-Regime“ zu sprechen kam. Donald Trump habe ihn als lustigsten Mann im Fernsehen beschrieben, sagte Carson, kurze graue Haare, transparente Brille, blaues Hemd und Ledertasche. Er habe Trump in Mar-a-Lago besuchen dürfen, erzählte er. Newsmax ist der Lieblingssender des Präsidenten und auch ein Hauptsponsor der CPAC (Conservative Political Action Conference), der mehrtägigen Jahreskonferenz der Konservativen in einem Konferenzhotel vor den Toren von Washington. Es bewahrte Carson nicht davor, am Donnerstag wie alle anderen Journalisten in einer Schlange anzustehen, um seine Zutrittsmarke abzuholen. Computerprobleme.

Es wurde eine lange Wartezeit.

Die Begegnung mit Carson sollte sich als perfekte Einstimmung auf die Konferenz herausstellen. Seit einem Monat sei Donald Trump im Amt, das Land atme wieder die Luft der Freiheit nach der bleiernen Oppression der vier Jahre unter Joe Biden, sagte Redner um Redner. Etwa Vizepräsident J. D. Vance, der genüsslich erneut über die Verbündeten in Europa herzog, die ihre Freiheit durch Russland bedroht sehen. „Deutschlands ganze Verteidigung wird von amerikanischen Steuerzahlern subventioniert“, sagte Vance. „Wer glaubt, dass die amerikanischen Steuerzahler akzeptieren, dass man in Deutschland für einen gemeinen Tweet ins Gefängnis geworfen wird?“ Mit solchen falschen Vorwürfen hatte Vance die Europäer auf der Sicherheitskonferenz in München empört.

Die „Patrioten für Europa“ verteilen Hüte mit der Aufschrift „Make Europe Great Again“

Und nun reisten die rechten Europäer in Scharen nach Washington, um Vance nach dem Mund zu reden. Das Stelldichein der US-amerikanischen Rechten ist seit Längerem ein Anziehungspunkt für Gleichgesinnte aus aller Welt. Jair Bolsonaro war Dauergast, der frühere Präsident Brasiliens, soeben als Putschist angeklagt. Javier Milei zeigt sich gerne, der Präsident von Argentinien.

In diesem Jahr aber ist die europäische Rechte in der Überzahl, so kam Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, aber auch Santiago Abascal, Anführer der spanischen Partei Vox. „Danke, Vizepräsident Vance“, sagte er. „Alles, was Sie in München sagten, ist wahr.“ Es ist der Grundtenor verschiedener rechtspopulistischer europäischer Parteien, die sich nach den jüngsten Europawahlen in der Gruppe „Patrioten für Europa“ zusammengeschlossen haben, die Abascal vertrat. Er wetterte über „Oligarchien, für die niemand gestimmt hat“, Oligarchien, die Massenmigration förderten, die Identität der Einheimischen zerstörten und den Krieg in der Ukraine ermöglicht hätten.

Im abgegrenzten Medienbereich sprang eine Frau auf und klatschte begeistert. Maria Herrera Mellado sei ihr Name, sagte sie im Gespräch; sie trägt den Titel der Chefredakteurin der noch jungen spanischen Version von Gateway Pundit, einer Webseite aus dem rechten amerikanischen Medienkuchen, die es nun auch auf Deutsch gibt. Herrera Mellado sagt, sie habe Abascal vor einem Jahr das erste Mal an die CPAC geholt, sie sei stolz darauf, dass er als erster Redner Spanisch gesprochen habe.

An einem Stand verteilten die „Patrioten für Europa“ Pamphlete und Souvenirs. Die schwarzen Hütchen mit der Aufschrift „Make Europe Great Again“ waren nach wenigen Stunden alle weg. Die Amerikaner seien ganz erstaunt, dass die Europäer ihre Werbeartikel gratis verteilen, sagte ein Mitarbeiter grinsend. Für eine Mütze mit Donald Trumps „Make America Great Again“ zahlt man hier 20 Dollar und mehr, das Geschäft läuft gut.

Am Samstag kommt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni

Die „Patriots for Europe“ suchten den Austausch mit amerikanischen Konservativen, sagte Raphaël Audouard, Geschäftsführer der Stiftung hinter der Gruppe, die zum Umfeld von Marine Le Pens Rassemblement National gehört. „Viele hier denken, wir seien eine radikale Bewegung am Rande“, sagte Audouard. Nun erkläre er den Amerikanern, dass die „Patrioten“ auf der Linie der Republikaner seien – und nicht etwa die Europäische Volkspartei, die traditionelle Mitte-rechts-Gruppe. Allerdings wüssten die meisten Amerikaner wenig über die europäische Politik und könnten die Länder und Parteien nicht auseinanderhalten. Beispielhaft war eine Unterhaltung mit Nicholas Passino, langer Bart, Lederjacke mit der US-Flagge, die ihn als „Maga Brother“ auszeichnet. „Wir brauchen mehr Alphamänner“, sagte Passino. Welcher europäische Politiker seinem Ideal entspreche? „Mir fällt gerade keiner ein.“

Die rechten europäischen Parteien buhlen in Washington eben doch nicht um die Gunst der amerikanischen Basis, sondern um die Aufmerksamkeit der Anführer – und jene der Medien, über die sie so gerne herziehen. Darauf sind die Botschaften angepasst. Der frühere polnische Premierminister Mateusz Morawiecki etwa, der für die Europäischen Konservativen und Reformer sprach, lobte Vizepräsident Vance und dessen Kritik an Europa. Die Ukraine-Politik der Trump-Regierung hingegen erwähnte Morawiecki bei seiner Rede nicht direkt, obwohl die Polen zu den entschlossensten Unterstützern des angegriffenen Landes gehören.

Erst auf die Fragen von Journalisten ließ Morawiecki durchblicken, dass er Donald Trumps Verhandlungen mit Russland als problematisch erachtet: „Ein schlechter Frieden wäre schlimmer als der aktuelle Krieg, falls er Russland befähigt, später erneut anzugreifen, die Ukraine, die Moldau oder baltische Staaten.“ Diese Botschaft überbrachte der Pole bei Treffen im kleinen Kreis am Rande der CPAC, wo er sich mit Kongressmitgliedern und Mitarbeitern des nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz unterhielt. Das funktioniert besser als öffentliche Widerrede, wie Trump soeben wieder bewies, als er den ukrainischen Präsidenten in einem verbalen Schlagabtausch als „Diktator“ beschimpfte.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni wird das zu beherzigen wissen, wenn sie sich am Samstag an die CPAC wendet. Sie dürfte die Gelegenheit ergreifen, ihre Position als Trumps Vertraute in Europa zu stärken – wenige Tage bevor der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer Trump besuchen wollen. Kritische Punkte wird sie eher vermeiden. Fragen danach, welche Art von Deal Donald Trump mit Russland abzuschließen gedenkt. Oder was davon zu halten ist, dass Steve Bannon an der CPAC fordern konnte, Trump 2028 eine dritte Amtszeit zu geben, obwohl die Verfassung das ausschließt. Dass Bannon „fight, fight, fight“ rief und dann den rechten Arm hochriss, wie Elon Musk, in der Hoffnung, dass tagelang darüber diskutiert wird, ob das als Hitlergruß zu verstehen war.