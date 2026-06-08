Der US-Politikwissenschaftler Stephen Holmes, 78, ist bekannt geworden durch das Buch „Das Licht, das erlosch“, das er mit dem bulgarischen Politologen Ivan Krastev geschrieben hat. Es geht der Frage nach, warum der Westen seine Strahlkraft verloren hat. Holmes hat jüngst mehrere Monate lang in Deutschland geforscht, als Richard-Holbrooke-Fellow an der American Academy in Berlin. Die Süddeutsche Zeitung hat sich mit ihm zu einem Videogespräch verabredet.