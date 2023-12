Populismus:"Viele Wähler suchen eine soziale Identität"

Von Thomas Kirchner

Geert Wilders' Sensationssieg in den Niederlanden hat einmal mehr die Aufmerksamkeit auf den Aufstieg populistischer Parteien in vielen europäischen Ländern gelenkt. Sind sie noch zu stoppen? Und wie? Der Italiener Francesco Marolla hat zu diesen Fragen an den Universitäten Tilburg (Niederlande) und Trient (Italien) im Fach Politische Soziologie promoviert. Titel seiner Arbeit: "Warum unterstützen Europäer den Populismus?"