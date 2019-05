31. Mai 2019, 11:09 Uhr USA und Deutschland Pompeo und Maas betonen enge Freundschaft

Bei seinem ersten Besuch in Berlin spricht US-Außenminister Pompeo mit Bundesaußenminister Maas vor allem über den Umgang mit Iran.

Die Amtskollegen können ihre unterschiedlichen Ansichten nicht überwinden, geben sich aber in einer Pressekonferenz nach dem Gespräch betont freundschaftlich.

Am Mittag spricht Pompeo noch mit Kanzlerin Merkel.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat ungeachtet tiefer Meinungsunterschiede mit den USA in der internationalen Politik das enge deutsch-amerikanische Verhältnis betont. Der enge Draht zwischen beiden Ländern sei Ausdruck der "tief verwurzelten Freundschaft" zwischen Deutschland und den USA, sagte Maas am Freitag nach einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin. Viele internationale Themen und Konflikte ließen sich nur in enger deutsch-amerikanischer Abstimmung lösen.

Pompeo holt gerade seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach. Damals war er wegen der Iran-Krise in den Irak gereist und hatte damit für Irritationen in der Regierungskoalition in Berlin gesorgt.

Pompeo schilderte, wie er als junger Soldat an der deutsch-deutschen Grenze patroullierte. Es sei "toll", Jahrzehnte später in einem wiedervereinigten Berlin zu sein.

Differenzen in der Iran-Politik

Themen ihres Gesprächs waren den Amtskollegen zufolge der Ukraine-Konflikt, der Umgang mit Russland und China, der Kampf gegen Antisemitismus und vor allem der Streit zwischen USA und Iran.

In der Auseinandersetzung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran betonte Maas, es müsse verhindert werden, dass das Land an Atomwaffen komme. "Wir sind uns einig, dass wir einen Griff Irans nach Atomwaffen verhindern müssen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir unterschiedliche Ansichten über den Weg dorthin haben", so Maas nach dem Gespräch.

Auch ihre unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit dem chinesischen Telekom-Riesen Huawei konnten sie erwartungsgemäß nicht ausräumen. Pompeo sagte, aus Sicht der USA sei es überhaupt nicht möglich, die Sicherheitsbedenken gegenüber Huawei im Zusammenhang mit dem Aufbau des schnellen 5G-Datennetzes auszuräumen. Es müsse sichergestellt werden, dass Datennetzwerke, in denen US-Informationen fließen, vertrauenswürdig seien und diese nicht in die Hand der Kommunistischen Partei Chinas gerieten. China bedrohe die nationale Sicherheit der USA, Europas und der westlichen Demokratien weltweit. Maas betonte, die Bundesregierung lege bei der Einführung von 5G hohe Sicherheitsstandards an. Auch die Bundesregierung habe bei Huawei im Zusammenhang mit 5G Bedenken. Wenn ein Unternehmen die Sicherheitsgarantien nicht erfüllen könne, werde es wenig Chancen haben, den Zuschlag zu erhalten, sagte der Außenminister. Die USA hatten neben Strafzöllen gegen China den Handelskrieg mit dem Land in den vergangenen Wochen verschärft, indem sie Huawei auf eine "schwarze Liste" setzten. Damit unterliegen dessen Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen.

Die Differenzen in der Iran-Politik dürften auch bei einem Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Pompeo ein Hauptthema sein.

Merkel hatte sich am Donnerstagabend an der US-Eliteuniversität Harvard in Cambridge erneut scharf von der nationalistischen und protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump abgegrenzt - allerdings ohne seinen Namen zu nennen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit Trumps Amtsantritt 2017 angespannt.