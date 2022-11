Von Gianna Niewel, Kaiserslautern

Er hat oft darüber gesprochen, wie er diese Nacht erlebt hat, die damit begann, dass er 22 Rehe und Hirsche wilderte, und die damit endete, dass eine Polizistin und ein Polizist in ihrem Blut lagen. Andreas S., der Hauptangeklagte in diesem Prozess, hat nachgestellt, wie er auf den Polizisten geschossen hat, er hat seine Hand gehalten, als sei sie eine Waffe, der Zeigefinger der Lauf, der Mittelfinger am Abzug, er hat getan, als drücke er ab, so wie er in der Nacht abgedrückt hat.