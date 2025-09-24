Knapp 16 Monate nach einem Messerangriff in Mannheim muss der Afghane Sulaiman A. lebenslang in Haft. Am 16. September war er zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden, dabei wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Da innerhalb der einwöchigen Frist zur Einlegung der Revision kein Rechtsmittel beim Oberlandesgericht Stuttgart eingegangen ist, sei das Urteil damit nun rechtskräftig, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Am 31. Mai 2024 hatte der damals 25-jährige Täter auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ mit einem Messer angegriffen, darunter auch den Vorsitzenden der Bewegung, Michael Stürzenberger. Der 29-jährige Polizist Rouven Laur wollte eingreifen und erlitt dabei Verletzungen, denen er zwei Tage später erlag; fünf weitere Menschen wurden bei dem Angriff schwer verletzt.