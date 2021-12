Von Renate Meinhof, Cottbus

Manchmal ist die Entstehung einer Geschichte selbst schon eine Geschichte. So ist es mit dem Film, der im Sommer in Cottbus gedreht wurde. "Hermann" heißt er, ein "Polizeiruf 110" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Krimi aus dem deutsch-polnischen Kommissariat, den an diesem Sonntag an die acht Millionen Menschen sehen werden. Eine verlässliche Traumzahl ist das, doch gut möglich, dass es diesmal ein, zwei Millionen weniger sind.