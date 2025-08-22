Polizeigewalt in Berlin„Ich werde Ihnen Schmerzen zufügen“

Faustschläge und Schmerzgriffe: Der Berliner Polizei wird vorgeworfen, besonders bei den Palästina-Protesten Gewalt exzessiv einzusetzen. Die Frage ist nur, was davon illegal ist.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Es ist einer dieser Videoschnipsel, die derzeit in den sozialen Medien kursieren: Berliner Polizisten bei einem Einsatz auf einem der vielen Proteste in der Stadt. 21 Sekunden ist die Sequenz lang, aufgenommen in der Nähe des Checkpoint Charlie. Sie zeigt entfesselte Gewalt. Zwei Beamte in voller Montur schlagen abwechselnd auf einen Demonstranten ein, auf dessen Kopf, mit wuchtigen Fausthieben. Andere Polizisten versuchen dabei, die Szene abzuschirmen.