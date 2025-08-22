Zum Hauptinhalt springen

Polizeigewalt in Berlin„Ich werde Ihnen Schmerzen zufügen“

Lesezeit: 4 Min.

Demonstranten in Berlin halten sich Palästinensertücher über den Kopf: Kritikern zufolge behandeln die Behörden propalästinensische Proteste repressiver als andere.
Demonstranten in Berlin halten sich Palästinensertücher über den Kopf: Kritikern zufolge behandeln die Behörden propalästinensische Proteste repressiver als andere. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Faustschläge und Schmerzgriffe: Der Berliner Polizei wird vorgeworfen, besonders bei den Palästina-Protesten Gewalt exzessiv einzusetzen. Die Frage ist nur, was davon illegal ist.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Es ist einer dieser Videoschnipsel, die derzeit in den sozialen Medien kursieren: Berliner Polizisten bei einem Einsatz auf einem der vielen Proteste in der Stadt. 21 Sekunden ist die Sequenz lang, aufgenommen in der Nähe des Checkpoint Charlie. Sie zeigt entfesselte Gewalt. Zwei Beamte in voller Montur schlagen abwechselnd auf einen Demonstranten ein, auf dessen Kopf, mit wuchtigen Fausthieben. Andere Polizisten versuchen dabei, die Szene abzuschirmen.

Zur SZ-Startseite

MeinungPolizistenmord Völklingen
:Ihr Leben ist in Gefahr, nur weil sie ihren Beruf ausüben

SZ PlusKommentar von Detlef Esslinger
Portrait undefined Detlef Esslinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite