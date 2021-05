Von Ronen Steinke, Berlin

Wie einfach war es eigentlich, unbefugt an Daten aus Polizeicomputern zu kommen? Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main glauben: Um an private Daten von potenziellen Opfern zu gelangen, habe der "NSU 2.0"-Täter einfach bei der Polizei angerufen, sich als deren Kollege ausgegeben und freundlich nachgefragt. Diese Aussage hat bei vielen Beobachtern in den vergangenen Tagen Verblüffung ausgelöst.