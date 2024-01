Ein Jahr nach der Räumung der Ortschaft Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II hat die Ermittlungskommission der Polizei Aachen am Mittwoch ihren Abschlussbericht zu dem Einsatz vorgelegt. An dem Einsatz vom 2. bis 23. Januar waren zeitweise 3700 Beamtinnen und Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet beteiligt. Während der Räumung und den Demonstrationen war es zu teilweise massiven Angriffen gewalttätiger "Klima-Chaoten" auf die Polizeikräfte gekommen, vor allem am Tag der Großdemonstration mit Tausenden Teilnehmern am 14. Januar. Die Ermittlungskommission habe 594 Straftaten bearbeitet und dazu fast 3400 Gigabyte Bild- und Videodaten ausgewertet, hieß es. Zudem habe es umfangreiche Vernehmungen von betroffenen Einsatzkräften und Zeugen gegeben. 467 Straftäter und Straftäterinnen seien identifiziert und 156 Straftaten aufgeklärt worden, das entspreche einer Aufklärungsquote von 26 Prozent.