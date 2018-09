2. September 2018, 07:39 Uhr Polizeibilanz nach Demonstrationen Neun Verletzte und mehrere Straftaten in Chemnitz

Etwa 1800 Polizisten waren in Chemnitz im Einsatz.

Bei den Demonstrationen in Chemnitz am Samstag sollen einer Bilanz der Polizei zufolge neun Menschen verletzt worden sein. Zudem seien 25 Straftaten gemeldet worden.

Abseits der Demonstrationen soll es zudem auf einen Angriff auf einen 20-jährigen Afghanen gekommen sein. Ein Kamerateam des MDR soll ebenfalls angegriffen worden sein.

Außenminister Heiko Maas rief die Bürger dazu auf, mehr gegen Rassismus und für die Demokratie zu kämpfen.

Nach den Großdemonstrationen verschiedener Lager am Samstag im Chemnitz, hat die Polizei eine Bilanz des Tages gezogen. Insgesamt wurden demnach neun Menschen verletzt. Zudem teilte die Polizei nach dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag mit, dass abseits der Demonstrationen ein 20-jähriger Afghane von vier Vermummten angegriffen und leicht verletzt worden sei.

Der Chemnitzer Stadtverwaltung zufolge nahmen an der Kundgebung "Herz gegen Hetze" etwa 4000 Menschen teil. Bei den Demonstrationen und Kundgebungen von AfD und "Pro Chemnitz" seien 4.500 Teilnehmer verzeichnet worden. Die Polizei sprach in ihrer Einsatzbilanz sogar von insgesamt 9500 Teilnehmern.

Der Behörde zufolge wurden 25 Straftaten bei den Demonstrationen gemeldet. Dabei handele es sich um Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Weitere Sachverhalte würden derzeit noch geprüft, hieß es.

Eine Anzeige hat es demnach auch wegen eines mutmaßlichen Angriffes auf ein Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunkes (MDR) gegeben. Ein Mitarbeiter soll demnach beim Filmen in einer Privatwohnung angegriffen und verletzt worden sein. Der Sender in Leipzig bestätigte dies. Wie die Zeitung selbst berichtet, sei auch ein Reporter von Zeit Online bei der Demonstration angegriffen worden. Zudem meldete der SPD-Politiker Sören Bartol auf Twitter, eine Besuchergruppe um ihn sei ebenfalls attackiert worden.

Ich bin entsetzt. Meine Gruppe aus Marburg wurde gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen. Alle SPD Fahnen zerstört und einige wurden sogar körperlich angegriffen. #chemnitz #spd #marburg — Sören Bartol (@soerenbartol) 1. September 2018

Anders als am vergangenen Wochenende war die Polizei am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehr als 1800 Polizisten, auch aus anderen Bundesländern sowie die Bundespolizei waren als Unterstützung hinzugezogen worden.

Für Sonntag sind weitere Kundgebungen angekündigt. So ist für 15 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt eine Versammlung unter dem Motto "Chemnitzer Bürger setzen ein demokratisches Zeichen gegen Gewalt und Fremdenhass" geplant. Angemeldet sind dazu laut Versammlungsbehörde 500 Teilnehmer. Am Montag wird es unter dem Motto "#wir sind mehr" zudem ein Gratis-Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Chemnitz geben.

Vor einer Woche war am Rande des Stadtfestes in der Innenstadt ein Deutsch-Kubaner erstochen worden. Zwei mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft. Der Vorfall löste zum Teil gewaltsame Demonstrationen aus dem rechten Spektrum aus.

Außenminister Heiko Maas (SPD) rief die Bürger unterdessen zu mehr Einsatz im Kampf gegen Rassismus und zur Verteidigung der Demokratie auf. "Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen", sagte er der Bild am Sonntag. "Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen." Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte der Zeitung, die Ermittlungen in Chemnitz müssten aufklären, inwieweit rechtsextreme Netzwerke hinter den Demonstrationen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen stecken. "Wir dulden nicht, dass Rechtsradikale unsere Gesellschaft unterwandern."