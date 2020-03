Am Morgen des 11. März 2009 sitzt Ernst Kappel bei einer Dienstversammlung in einer Sporthalle, als eine Durchsage die zweihundert Polizisten aufschreckt: Amoklauf an einer Realschule in Winnenden. Schnell fährt Kappel mit seinen Kollegen los, um den flüchtigen Täter zu suchen. Mehr als zwei Stunden später wird dieser im nahen Wendlingen gestellt, wo er zwei Polizisten schwer verletzt und sich anschließend selbst erschießt.

Kappel, Jahrgang 1963, erlebt die Fahndung als eine Zeit der extremen Anspannung, in der er ständig damit rechnet, aus dem Hinterhalt erschossen zu werden oder selbst einen tödlichen Schuss abgeben zu müssen. Am Nachmittag muss er Zeugenaussagen von Schülern aufnehmen, die den Amoklauf miterlebt haben. Am Abend hilft er dabei, die Verletzungen der toten Schüler zu dokumentieren. Bis zu jenem Tag vor elf Jahren hielt sich Kappel für einen "Vollblutbullen". Nun hat er eine posttraumatische Belastungsstörung und stößt im Polizeiapparat auf ein Umfeld, das aus seiner Sicht wenig Verständnis aufbringt. Erst spät findet er die Hilfe, die er braucht. Kappel ist einer der wenigen, die öffentlich über ihr Leid sprechen. 2012 macht er zum ersten Mal auf sein Schicksal aufmerksam. Seinen Leidensweg bis heute hat er nun mit der Journalistin Caroline Wenzel in einem Buch verarbeitet.

Dass auch Polizisten eine Psyche haben, die nicht alles aushält und nicht alles aushalten muss, ist noch ein vergleichsweise junges Thema. Erst Mitte der Neunzigerjahre haben die Bundesländer damit begonnen, ein Netz an Hilfsangeboten für ihre Polizisten zu spannen. Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, ist der Meinung, dass das Netz aus Hilfsangeboten noch Schwachstellen hat. Es habe sich aber auch schon viel verändert. "Aus unserer Sicht hat sich der Umgang mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen nicht nur seit 2009 stark verbessert." Heute werde kein Polizist mehr wegen psychischer Verletzungen belächelt. Das Verständnis sei gewachsen, es gebe mehr Ansprechpartner, die schnell Kontakt mit Betroffenen aufnehmen und Hilfe vermitteln könnten.

"Trotzdem sind wir natürlich nicht mit allem zufrieden", sagt Kusterer. Seine Gewerkschaft fordert zum Beispiel, dass die Polizei mehr Psychologen einstellt. Verbesserungsbedarf sieht er auch bei der Anerkennung der posttraumatischen Belastungsstörung als Dienstunfall. Oft müssen Betroffene darum vor Gericht streiten - vor allem, wenn sich die Krankheit nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückführen lässt. Doch es könne eben nicht nur ein Amoklauf oder ein Schusswechsel Auslöser sein, sagt Kusterer.

Für besonders gefährdet hält er Beamte im Kriminaldauerdienst, die oft sehr jung sind und ständig mit Todesfällen konfrontiert werden. Durch die Digitalisierung kommen weitere Belastungen hinzu: Wer wegen Kinderpornografie ermittle, müsse schreckliche Bilder verarbeiten. "Diese Tätigkeit schadet der Seele."

"Heute erfahren viele Betroffene Betreuung durch ein dichter werdendes Netz von behördlichen Informations- und Beratungsangeboten", heißt es auf der Webseite einer Selbsthilfegruppe von Polizisten mit traumatischen Erlebnissen anerkennend. Der Berliner Polizist Jürgen Röhr, eine der Leiter dieser Gruppe, kritisiert jedoch in einer Art Nachwort zu Kappels Buch, dass jedes Bundesland sein eigenes Konzept strickt und Betroffenen manchmal unterstellt werde, dass sie nur in den vorgezogenen Ruhestand wollten.

Das baden-württembergische Innenministerium verweist darauf, dass es nicht erst nach Winnenden angefangen habe, die psychische Belastung von Polizisten ernst zu nehmen. Schon am Tag des Amoklaufs seien mehr als 100 speziell geschulte Menschen im Einsatz gewesen, um Opfer, Angehörige und auch Beamte zu betreuen. Danach wurde das Angebot ausgebaut und an der Hochschule für Polizei ein Bereich für psychosoziales Gesundheitsmanagement geschaffen. Dort werden Polizisten geschult, die hauptamtlich als psychosoziale Berater arbeiten wollen. Aktuell verfüge jede Dienststelle über mindestens einen solchen Berater. Begleitend gab es diverse Maßnahmen zur Sensibilisierung aller Beamten und zur besseren Vermittlung von Hilfsangeboten. Auch wenn dies für Ernst Kappel zu spät kommt: Seine Kritik dürfte viel dazu beigetragen haben, dass es heute mehrere Leitfäden für Vorgesetzte zum Umgang mit Mitarbeitern nach schweren Einsätzen gibt.