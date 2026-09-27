Nachdem fünf Männer nach einem Vorfall nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford festgenommen worden sind, hat die britische Anti-Terror- Polizei die Ermittlungen übernommen. Der stellvertretende Polizeichef von Gloucestershire, Richard Ocone, erklärte inzwischen, die fünf Männer seien wegen des Verdachts auf Verstöße gegen den „Explosives Act“ festgenommen worden. Sie seien in Gewahrsam genommen und befänden sich weiterhin dort.

Nach Angaben der Polizei von Gloucestershire ging gegen 0.45 Uhr britischer Zeit am Sonntagmorgen ein Notruf wegen „drei verdächtiger Fahrzeuge“ ein, die in Richtung des Militärstützpunkts RAF Fairford unterwegs waren. Die Polizei rief eine Großlage aus. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter ein Spezialistenteam der Armee zur Entschärfung von Sprengkörpern. Es untersuchte mehrere Fahrzeuge.

Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, bewaffnete Polizisten hätten den Zugang zum Haupttor des Stützpunkts blockiert. In der Nähe seien rund 30 Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten stationiert gewesen. Nach Einschätzung der Polizei war der Vorfall am Vormittag unter Kontrolle.

Dem Polizeisprecher nach wurden 85 Haushalte in der Nähe des Stützpunkts aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Für Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, wurde ein Freizeitzentrum als Unterkunft geöffnet.

Polizisten sperren eine Straße in der Nähe des RAF-Stützpunkts Fairford ab, nachdem die Polizei dort einen Großvorfall ausgerufen hatte. Toby Shepheard/REUTERS

Die britische Regierung hatte den USA die Genehmigung erteilt, von RAF Fairford aus Angriffe auf iranische Raketenstellungen zu fliegen. Bereits im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber auf die Basis verlegt. Das britische Verteidigungsministerium hatte die Nutzung britischer Stützpunkte durch die USA für „spezifische Verteidigungsoperationen“ im Iran-Krieg bestätigt. Die Nutzung war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden. Im Juli hatten die iranischen Revolutionsgarden Großbritannien davor gewarnt, US-Bombern den Abflug von Fairford zu gestatten.

Ein Sprecher der US-Luftwaffe erklärte, man werde sich nicht zu konkreten Schutzmaßnahmen äußern. Man sei jedoch wachsam und werde geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des US-Personals zu gewährleisten.