Die Staatsanwaltschaft Leipzig hält nach den Silvesterausschreitungen in Leipzig-Connewitz am Vorwurf des versuchten Mordes an einem 38 Jahre alten Beamten fest. "Wir sehen derzeit keine Veranlassung, davon abzurücken", sagte Behördensprecher Ricardo Schulz. Daran ändere auch ein Video aus der Silvesternacht nichts, das die Zeit jetzt veröffentlicht hat. In der gut einminütigen Aufzeichnung ist zu sehen, wie ein Polizist verletzt, beworfen und dann von seinen Kollegen weggeschleift wird. "Das massive Einwirken kann man nicht wegreden", sagte Schulz. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellte sich am Dienstag auf die Seite der Polizei. "Die sächsische Polizei hat meine und unsere Unterstützung", sagte der CDU-Politiker in Dresden nach der ersten Sitzung des neuen Kabinetts. "Wer Polizisten angreift, greift uns alle an und wird mit aller Härte verfolgt und bestraft." Die Informationspolitik der Polizei bezeichnete Kretschmer als in Ordnung.