Von Christoph Koopmann, Benedikt Peters

An manchen Polizeiautos hängt noch immer dieses schwarze Band. Ein Trauerflor für den Kollegen Rouven Laur, der am 31. Mai in Mannheim von einem mutmaßlichen Islamisten mit einem Messer angegriffen wurde und zwei Tage später starb. Es gab Trauerfeiern, eine Gedenkminute im Bundestag, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte Rouven Laur in seiner Regierungserklärung in der Woche nach der Tat „heldenhaft“. Der Polizist habe „sein Leben eingesetzt für unsere Freiheit und unsere Sicherheit“, sagte Scholz.