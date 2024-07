Mehr als dreißig Jahre lang war die Polizei in Deutschland hinter Daniela Klette her, der ehemaligen RAF -Terroristin, einer der meistgesuchten Personen der Republik. Es war eine der längsten Fahndungen aller Zeiten - am Ende wurde es dann noch ein wenig peinlich.

Mehr als dreißig Jahre lang hatte die Polizei alle Register gezogen, „das ganz große Besteck“, sagte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter vor ein paar Jahren im kleinen Kreis. Damals war gerade wieder eine Großfahndung nach Klette ausgerufen worden, mit gigantischem Aufwand, mit Dutzenden spezialisierten Beamten. Dass man diese Frau so verdammt lange nicht finden konnte, „das geht inzwischen ja an die Ehre“, gab der Beamte zu.

Und dann? Gerade mal dreißig Minuten hat es gedauert, und ein Journalist mit Fünftagebart und Hipsterbrille fand die RAF-Frau. Dazu musste er bloß eine handelsübliche Gesichtserkennungssoftware durch das Internet laufen lassen, schon gab es bei Facebook einen Treffer – und Daniela Klette war enttarnt.

Schwierig? Ach was, kinderleicht sei das gewesen, hat dieser Journalist hinterher der SZ erzählt. Sein Name ist Michael Colborne, er ist Kanadier und arbeitet für die Rechercheplattform Bellingcat. Teuer? Nein, auch das nicht. Das Gesichtserkennungsprogramm Pimeyes liefert sogar gratis ein paar Suchtreffer, die einmalige Internet-Suche mit Vollzugriff auf alle Ergebnisse und Bildquellen kostet 17,99 Euro. Das Basis-Monatsabo startet bei knapp 30 Euro. Hätte das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) diese Methode angewandt, die inzwischen schon Journalisten mit kleinem Budget für ihre Recherchen nutzen, es wäre der RAF-Verdächtigen vermutlich längst auf die Schliche gekommen.

Vor wenigen Tagen nun gab es noch einmal eine Art Fortsetzung dieser Geschichte, als das LKA in Hannover ein neues Phantombild herausgab. Damit soll nach einem der beiden noch flüchtigen RAF-Verdächtigen gesucht werden, Ernst-Volker Staub. Von ihm gibt es nur ein altes Foto, vermutlich stammt es von 2002. Deshalb haben die LKA-Beamten noch ein zweites Bild angefertigt, das ihn zwanzig Jahre später zeigen soll – künstlich gealtert.

Die Kriminalisten der Behörde haben dazu ein paar zusätzliche Falten in sein Gesicht gemalt und auch ein wenig an seinen Zähnen und am Haaransatz gearbeitet. Aber, was soll man sagen? Das Bild ähnelt einem Comic. So ließ der Spott auch nicht lange auf sich warten. Sollte man statt dieses gemalten Phantombildes nicht „lieber das nehmen, das ich in einer Minute mit einer App erstellt habe?“, fragte der Spiegel-Journalist Marius Mestermann auf der Plattform X und zeigte, wie leicht man Fotos von Menschen heute künstlich altern lassen kann. Ohne langwierige Handarbeit. Kostenlos. Und viel realistischer.

„Die Polizei kann nicht irgendwelche kommerziellen Apps aus den USA oder China verwenden“, sagt ein Polizeirechtsexperte

Autsch. Der technische Fortschritt in diesem Bereich läuft rasend schnell. Aber was Journalisten und Privatleute heute im Umgang mit Fotos schon alles können, das ist der Polizei bislang oft noch verwehrt, aus gesetzlichen Gründen. Diese Diskrepanz beschäftigt Polizeigewerkschafter und Juristen. Und der Blick auf die neuen Möglichkeiten, Gesichter künstlich altern zu lassen, ist da nur ein Beispiel unter mehreren.

„Natürlich kann die Polizei nicht irgendwelche kommerziellen Apps aus den USA oder China verwenden“, sagt der Polizeirechtsexperte Matthias Bäcker, er ist Professor in Mainz. Denn wer weiß, wo sonst die sensiblen Daten landen? Allerdings: Die deutsche Polizei könnte eine ähnliche Bilder-App für sich selbst programmieren lassen und diese dann auf heimischen Servern laufen lassen. „Die Polizei baut sich ja auch ihre Pistolen nicht selbst, sondern kauft die.“

Die Auswertung von frei verfügbaren Daten im Internet – im Fachjargon „Open Source Intelligence“ – ist aus Sicht des Juristen Bäcker ein Thema, bei dem das deutsche Recht den Realitäten hinterherhinkt. „Hier besteht ein ziemlicher Nachholbedarf bei den Gesetzen für die Polizei und Strafverfolgungsbehörden“, meint Bäcker, der ansonsten immer mal wieder mit der Organisation „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ zusammenarbeitet und gegen übertriebene Überwachung streitet.

Auch Dirk Peglow, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), wünscht sich, dass es digital bei der Polizei schneller – oder überhaupt mal – vorangeht. „Eigentlich müssten wir fit für die Zukunft werden, aber wir sind es in einigen Bereichen ja nicht mal für die Gegenwart“, sagt er. Das Problem sieht er nicht darin, dass die Polizisten digital nichts drauf hätten. Sie dürften nur eben zu wenig, meint der Gewerkschafter.

Der Fall der Gesichtserkennungssoftware Pimeyes ist durchaus heikel, das sieht auch Peglow so. Wenn man ein Foto von einer Person bei dieser Suchmaschine hochlädt, durchforstet sie gleich Hunderte Millionen Fotos nach Treffern. Nach den europäischen Datenschutzregeln ist das höchst heikel – biometrische Daten darf man nicht ohne Einwilligung der Betroffenen nutzen. Schon 2020 wollte die EU das Programm Pimeyes deshalb verbieten, damals waren sogar Polizeigewerkschaften und Unionspolitiker dafür. Pimeyes verlegte seinen Geschäftssitz kurzerhand von Polen auf die Seychellen und weiter ins zentralamerikanische Belize.

Dirk Peglow fordert trotzdem, dass sich Justiz- und Innenministerium in Berlin eine rechtssichere Lösung überlegen sollten, damit die Polizei zumindest ähnliche Gesichtersuchprogramme nutzen darf – wenn das schon Investigativjournalisten tun, wie im Fall von Daniela Klette. Und: dass biometrische Daten nach geltendem Recht so streng vor der Polizei geschützt sind, das müsse auch nicht für immer so bleiben, meint der Rechtsprofessor Bäcker. „Ganz einleuchtend ist dieses Tabu nicht“, sagt er.

Immerhin gibt es beim Bundeskriminalamt (BKA) schon eine Gesichtserkennungssoftware. Die greift aber nur auf Fotos zu, die zum Beispiel bei Festnahmen gemacht wurden, nicht aber auf die weite Welt von Facebook oder Instagram. Die flüchtige Daniele Klette konnte das BKA auf diese Weise nicht finden.

Angehende Ermittler sind regelmäßig erstaunt, dass an ihren Dienststellen so wenig digital funktioniert

Auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat es offensichtlich gewurmt, dass nicht ihre Polizeibeamten, aber ein Journalist die RAF-Verdächtige aufspüren konnte. Dem Tagesspiegel sagte sie nach Klettes Festnahme, die Sicherheitsbehörden bräuchten „mehr moderne Überwachungsmethoden und den Einsatz von KI“.

Apropos künstliche Intelligenz – da stimmt Polizeigewerkschafter Peglow zu. Noch so ein Beispiel: Bei Ermittlungen mit internationalen Bezügen oder ausländischen Tatverdächtigen gebe es für die Beamten immer wieder Material in fremden Sprachen auszuwerten, Telefonprotokolle, Chatnachrichten, Mails, oder sie müssen Menschen vernehmen, die kein Deutsch sprechen. Stand jetzt, sagt Dirk Peglow, sei die Polizei da auf externe Übersetzer und Dolmetscher angewiesen, die hinzugerufen werden müssten – teuer und vor allem langwierig. Dabei kann heute längst jeder Otto Normalinternetnutzer mit Programmen wie Google Translate oder Chat-GPT problemlos und fast fehlerfrei Texte in x-beliebige Sprachen übersetzen. Nur die Polizei darf das nicht. Denn diese Programme schicken die Daten an Server im Ausland.

Oder auch bei Vernehmungen von Verdächtigen und Zeugen: Da müssten die Polizisten immer noch mitschreiben „wie vor 100 Jahren“, sagt Polizeigewerkschafter Peglow, oder sie geben die Tonaufzeichnung hinterher einem externen Schreibdienst, der das Abtippen übernimmt. Transkriptionssoftware, wie es sie inzwischen günstig fürs iPhone und auch bei Microsoft Word gibt? Hat die Polizei nicht. Die Polizeibehörden von Bund und Ländern konnten sich bisher nicht auf eine Lösung einigen, sagt Peglow.

Der Gewerkschafter unterrichtet an der Polizeischule angehende Ermittler, junge Männer und Frauen. Peglow sagt, sie berichteten ihm regelmäßig, wie erstaunt sie seien, dass an ihren Dienststellen so wenig digital funktioniert. Bei der untergetauchten Daniela Klette indes, das könnte man hinzufügen, scheint es an dieser digitalen Kompetenz nicht gemangelt zu haben. Als am 26. Februar Polizisten vor ihrer Tür standen, nach dreißig Jahren, da bat sie die Beamten, noch kurz auf die Toilette gehen zu dürfen.

Klette nutzte den unbeobachteten Moment, wie sich hinterher herausstellte, um über eine Messenger-App zwei Nachrichten an ihren RAF-Komplizen Burkhard Garweg abzusetzen. „Es klingelt“. Und: „Es ist das LKA. Sie haben mich.“ Der Komplize konnte sich daraufhin absetzen.