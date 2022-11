In der Polizeiinspektion Schwabing gibt es die erste weibliche Doppelspitze einer PI in München: Leiterin Silke Weeger (links) und ihre Stellvertreterin Michaela Vetter.

In der Polizeiinspektion Schwabing haben zwei Frauen das Sagen: die neue Leiterin Silke Weeger und ihre Stellvertreterin Michaela Vetter. Das ist nach wie vor die Ausnahme in diesem männerdominierten Beruf.

Von Anita Naujokat

Als Michaela Vetter gehört hat, dass ihr neuer Chef eine Chefin sein werde, dachte sie: "spannend". Eigentlich hatte sie mit einem Mann gerechnet. Als Stellvertreterin führte sie kommissarisch die Polizeiinspektion Schwabing, nachdem der bisherige Leiter Peter Breitner nach 13 Jahren in den Ruhestand gegangen war. Anfang September übernahm Polizeidirektorin Silke Weeger seinen Posten.

Seitdem sind die beiden ein Team im Team und die erste weibliche Doppelspitze in einer Polizeiinspektion in München. Zu vielen anderen Abteilungen unterhält das Polizeipräsidium in der bayerischen Landeshauptstadt 25 lokale Reviere für die Stadt und den Landkreis München.Doch neben Schwabing werden erst fünf weitere Reviere überhaupt von Frauen geführt.

Äußerlich könnten die beiden Frauen nicht unterschiedlicher sein: Silke Weeger klein und zierlich, das dunkle Haar kurz geschnitten, Michaela Vetter gut einen Kopf größer, mit langen blonden Haaren.

Die Polizei stand bei ihren Berufswünschen nicht auf der Liste

Polizistin zu werden, stand für Silke Weeger keineswegs an der Spitze ihrer Berufswunschliste. Wäre es nach ihrer Mutter gegangen, wäre sie Medizinerin oder Lehrerin geworden. Sie selbst wollte Sportjournalistin oder Auslandskorrespondentin werden, aber nicht, weil es ihr im mittelfränkischen Herrieden, in dem sie aufgewachsen ist, zu eng gewesen wäre.

Dass sie sich parallel zu ihrem Studium in Deutsch, Geschichte und Psychologie letztlich bei der Polizei beworben hat, sei reiner Zufall gewesen, sagt sie. Eine Freundin hatte noch einen leeren Bewerbungsbogen übrig. "Ein großer und glücklicher Zufall", betont die 40-jährige Polizeidirektorin heute. Die Arbeit mit Menschen, im Team, die Praxis und das Management, die Verantwortung für die Sicherheit von anderen, die Abwechslung, all das komme ihr sehr entgegen. "Man kann sich als Polizistin viele Berufe in einem Beruf aussuchen."

Michaela Vetter dagegen ist gezielt zur Polizei gegangen. "Das hat mir schon immer im Kopf rumgespukt", sagt die gebürtige Oberfränkin aus der Nähe von Bamberg. "Schon der Urgroßmutter habe ich davon erzählt." Die 49-jährige Polizeioberrätin gehörte zu einem der ersten weiblichen Jahrgänge bei der Schutzpolizei in Bayern, erst seit 1990 werden dort Frauen eingestellt. Frauen in Uniform erregten auch auf der Straße Aufsehen. Als sie einmal im Praktikum, während der Ausbildung, den Verkehr nach einem Unfall regeln musste, habe der Kollege in Bamberg ihr zugeschrien, dass er sie gleich ins Auto setze, sonst habe man gleich den nächsten Crash, weil alle nur auf sie stierten.

Natürlich checken die Kollegen die Neue ab

"Natürlich war es eine Umstellung für die Männer, als Frauen in ihre Welt gekommen sind", sagt Vetter. Plötzlich mussten Frauenumkleiden, Frauentoiletten geschaffen werden. Natürlich hätten die Kollegen in den Wachen und anderen Dienststellen abgecheckt, wer da die Neue ist. Doch das ergehe auch den männlichen Kollegen so. "Ein Abtasten, wie woanders auch."

Es war und ist vermutlich nicht nur ein pures Abtasten in der Arbeitswelt der Polizei. Man erinnert an die 22-jährige Polizistin, die sich 1999 auf dem Weg zum Dienst in die Münchner Polizeiinspektion 14 auf einem Autobahnrastplatz mit der Dienstwaffe erschossen hatte.

In einem Abschiedsbrief führte die junge Frau Mobbing und sexuelle Belästigungen auf ihrer Dienststelle als Grund für ihren Freitod an - einer von mehreren Fällen aus der Vergangenheit.

Mobbing, dumme Sprüche, sexistische Anspielungen, Unterdrückung, Ausgrenzung, Grenzverletzungen: Verhaltensweisen und Anfeindungen dieser Art hätten sie persönlich nie gegen sich erlebt, sagen beide. Im Gegenteil: Ihre Vorgesetzten hätten immer hinter ihr gestanden, sagt Weeger.

Noch immer ist der Polizeiapparat in München männerdominiert

Dabei ist der Polizeiapparat noch immer von Männern dominiert: 5380 Mitarbeitende zählt das Münchner Polizeipräsidium, 1342, also knapp 25 Prozent sind weiblich. In Schwabing sind es 47 bei einer durchschnittlichen Besetzung mit etwa 150 Mitarbeitern.

Sie seien aber auch nicht bevorzugt worden. Das wäre für Silke Weeger auch nie infrage gekommen. "Ich will niemand sein, der Bevorzugung erfährt", sagt sie entschieden. "Ich mag unbedingt gleichbehandelt werden." Das gelte auch umgekehrt: Sie habe nicht das Gefühl gehabt, mehr leisten zu müssen, um in vergleichbare Positionen zu kommen wie ein Mann. Beim Sport und im Einsatztraining gebe es standardisierte Vorgaben, die vergleichbare Bedingungen für alle Geschlechter schaffen. Entweder man bestehe oder nicht - egal, welchen Geschlechts man sei.

Ob bei Einsätzen, im Team oder beim Führungsstil: Das sei keine Frage des Geschlechts, sondern der Persönlichkeit, "denn nicht alles ist erlernbar", sagt Vetter. Entscheidend dafür, wie man wahrgenommen werde, sei, wie man auftrete - als Vorgesetzte, im Team, auf der Straße. Teamgeist ja, Korpsgeist nein, schon gar nicht bei Fehltritten, auch da sind sich Weeger und Vetter einig in ihrer Einstellung.

Aber gibt es nicht doch den kleinen Unterschied, wie Frauen und Männer an die Lösung von Problemen herangehen? "Neben dem Charakter ist entscheidend, wer einen geprägt hat", sagt Weeger. "Man schaute sich Dinge von Vorgesetzten ab und übernimmt diese, will aber auch manches anders machen und entwickelt daraus seinen eigenen Stil."

Die Schwabinger Wache zählt zu den größeren in der Stadt. Das ist auch an den drei goldenen Sternen auf Weegers Uniformjacke zu sehen - die Höhe des Rangs entscheidet auch über die Führung einer bestimmten Wache. Weegers und Vetters Dienstgebiet umfasst 6,86 Quadratkilometer und knapp 73 500 Bewohnerinnen und Bewohner.

Im Norden grenzt der Bereich mit seinen 340 Szenelokalen, Restaurants, Wirtschaften, Bars und der berühmten Flaniermeile Leopoldstraße an Milbertshofen, im Osten an die Isar, im Süden an die Maxvorstadt und im Westen an den Olympiapark. Zu großen Straßenfesten, Demonstrationen halten auch Autokorsos feiernder Fußballfans die Polizei in Atem.

Zur ersten weiblichen Doppelspitze in München zu gehören, sei für sie nichts Besonderes, sagt Weeger. Doch spontane Einsatzbereitschaft Tag und Nacht, lebensbedrohliche Situationen: Man erlaubt sich dann doch noch die Klischeefrage, die immer nur Frauen und nie Männern gestellt wird: Wie steht es da um die Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie?

Für sie persönlich sei es kein Problem, versichern beide. Aber es sei mitunter schon schwierig für Kollegen. Doch auch in den höheren Amtsstuben wisse man, dass dies aktuell und künftig ein großes Thema sei, sagt Weeger. Auch Elternzeit für Männer sei schon im Polizeipräsidium angekommen und kein Tabu mehr.

Silke Weeger liest gerne skandinavische Krimis

Ihren Ausgleich finden beide bei Gartenarbeit, Reisen und Radeln; Weeger liest auch gerne skandinavische Krimis. Über den Weg gelaufen sind sich Silke Weeger und Michaela Vetter auf den Polizeifluren vorher noch nie. Und doch wirken sie in dem unscheinbaren Dienstzimmer an der Johann-Fichte-Straße, das eher an ein x-beliebiges Finanzamt erinnert, nach den nur wenigen Wochen, als wären sie bereits ein eingespieltes Duo.

Beide plädieren für einen offenen, ehrlichen Umgang im Haus. "Das muss Führungsgrundsatz sein", sagt Weeger. Man müsse einschätzbar sein für die Kolleginnen und Kollegen, Haltung haben und diese nachvollziehbar vertreten. "Egal, ob sie zu Weeger oder Vetter gehen."