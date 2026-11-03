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Gewalt nach Jugendprotesten„Wir sprechen hier über junge Männer, die immer wieder auffallen“

Lesezeit: 3 Min.

In der Frankfurter Innenstadt haben Randalierer am Samstag 17 Geschäfte beschädigt. In fünf kam es laut Polizei zu Plünderungen.
In der Frankfurter Innenstadt haben Randalierer am Samstag 17 Geschäfte beschädigt. In fünf kam es laut Polizei zu Plünderungen.
Foto: Boris Roessler/dpa

Nach Ausschreitungen am Wochenende fordert der Chef der Polizeigewerkschaft schnelle Strafverfahren und mehr Prävention. Und Bundesinnenminister Dobrindt verteidigt eine umstrittene Aussage.

Von Claudia Henzler

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Was meinen Polizei, Sicherheitsbehörden und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, wenn sie von „jungen Männern aus dem migrantischem Milieu“ oder gar von „migrantischen Chaoten“ sprechen – und tragen sie damit zu Ressentiments gegen alle Menschen mit Migrationsgeschichte bei? Darüber wird seit dem Wochenende diskutiert, nachdem Randalierer die Demonstrationen der Initiative „Gen Z regelt“ zum Anlass für gewalttätige Ausschreitungen genommen hatten. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, hat am Dienstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk präzisiert, dass die Polizei mit dieser Täterbeschreibung keine riesengroße Bevölkerungsgruppe im Kopf habe. „Wir sprechen hier über junge Männer, die immer wieder auffallen“, sagte er.

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Auf den Straßen sind die Scherben weggekehrt, in der Politik fängt die Aufarbeitung der Krawalle gerade erst an. Was die Sicherheitsbehörden bislang wissen.

SZ PlusVon Christoph Koopmann und Kathrin Wiesel-Lancé

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