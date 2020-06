Bundesinnenminister Horst Seehofer will nun doch keine Strafanzeige gegen die Berliner "taz" stellen. Er bleibt aber bei seiner Kritik an der umstrittenen Kolumne über die Polizei und lädt die Chefredaktion zum Gespräch.

Knapp vier Tage hat es gedauert, dann hat es sich Horst Seehofer (CSU) anders überlegt. Entgegen seiner Ankündigung am Sonntagabend wird der Bundesinnenminister nun doch keine Strafanzeige wegen einer in der taz erschienenen Kolumne erstatten. Stattdessen will Seehofer die Chefredaktion der Zeitung zu sich einladen, "um mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen", wie der Minister in einer Presseerklärung mitteilte. Außerdem bat er den Deutschen Presserat, zu dem Artikel "klar Stellung zu beziehen".

Die "taz"-Leitung schlägt eine Polizeischule als Treffpunkt vor

Ob es tatsächlich zu einem Treffen kommen wird, ist noch ungewiss. Die Chefredaktion der taz zeigte sich in einer Reaktion offen für ein Gespräch. Aber sie schlug einen anderen Ort vor. Chefredakteurin Barbara Junge erklärte, sie halte das Bundesinnenministerium nicht für den richtigen Ort. Sie schlage deshalb einen gemeinsamen Besuch der Polizeischule in Eutin vor, die ihrem Rassismusproblem in den eigenen Reihen begegne, indem sie sich dem Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" angeschlossen habe. Aus dem Innenministerium gab es dazu zunächst keine Reaktion.

Ohnehin hat sich an Seehofers Kritik nichts geändert. Er bleibt weiter der Auffassung, dass durch die Kolumne mit dem Titel "All Cops are berufsunfähig", die Anfang der vergangenen Woche in der taz erschienen war, "durch die menschenverachtende Wortwahl auch Straftatbestände erfüllt" seien. Polizistinnen und Polizisten würden dort "nicht nur pauschal in engsten Zusammenhang mit Terroristen und Nazis gebracht". Zugleich aber verwies er darauf, dass längst Strafanzeigen vorlägen. Außerdem seien manche Delikte von der Staatsanwaltschaft auch von Amts wegen zu prüfen. Die Berliner Staatsanwaltschaft selbst bestätigte am Donnerstag, dass inzwischen mehr als 25 Strafanzeigen vorliegen.

Seehofers angekündigte Klage war seit Tagen von Medienverbänden, der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner SPD als Eingriff in die Pressefreiheit kritisiert worden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mit Seehofer mindestens zweimal gesprochen, zunächst am Montag, dann am Rande der Kabinettssitzung am Mittwoch. Merkel ließ über ihre Sprecher zwar nie bestätigen, dass sie auf den Innenminister einwirkte, von der Anzeige abzusehen. Allerdings hatte Seehofer bereits nach der ersten Intervention der Kanzlerin eine neue Prüfung angekündigt.

Mit der Duldung der Anzeige hätte die Kanzlerin sich von klaren Bekenntnissen zur Pressefreiheit abgesetzt, die sie in der Vergangenheit abgegeben hatte. Ob sie Seehofer mit Konsequenzen drohte, ist nicht bekannt. Der Deutsche Presserat leitete unterdessen ein Verfahren gegen die taz ein. Das teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Beschwerdeausschuss des Rates, dem die freiwillige Selbstkontrolle der Presse obliegt, wird sich voraussichtlich am 8. September mit dem Fall befassen.