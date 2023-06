Polizeibeamte in ganz Deutschland sind am Mittwoch gegen Verfasserinen und Verfasser von Hass und Hetze im Netz vorgegangen. Man habe mehr als 130 Vernehmungen und Wohnungsdurchsuchungen vorgenommen, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit, das die Maßnahmen am neunten "Aktionstag gegen Hasspostings" koordinierte. Die Zahl der erfassten strafbaren Internetbeiträge dieser Art ist laut BKA-Statistik zur politisch motivierten Kriminalität zuletzt um 40 Prozent gestiegen, von 2400 Fällen 2021 auf 3400 Fälle 2022. Gegen die nun vernommenen und durchsuchten Personen wird etwa wegen Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Beleidigung ermittelt.