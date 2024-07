Von Silke Bigalke, Moskau

Wenn politische Gefangene aus russischen Straflagern verschwinden, verheißt das nichts Gutes. Oft sind sie dann auf dem beschwerlichen Weg in ein anderes Gefängnis, tauchen erst Wochen später wieder auf. Oder ihr Zustand hat sich derart verschlechtert, dass sie ins Krankenhaus verlegt werden mussten. „Hier gibt es keinen Häftling mit diesem Namen“, so oder so ähnlich lautet dann der lapidare Satz, mit dem Angehörige und Anwälte nicht selten am Gefängniseingang abgewimmelt werden.