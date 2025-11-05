Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat den Brandanschlag auf das Auto des AfD-Abgeordneten Bernd Baumann ausdrücklich verurteilt. „Es gibt keine vermeintlich gute oder richtige Gewalt in der Demokratie, und keine politische Überzeugung rechtfertigt solche Angriffe“, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag unter dem einhelligen Applaus aller Fraktionen: „Wir müssen jedem Angriff gemeinsam und uneingeschränkt entgegentreten.“ Baumanns Auto war in der Nacht zum Montag vor seinem Wohnhaus in Hamburg abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben aus der linken Szene wird von den Ermittlern als authentisch eingestuft. Klöckner warnte, Gewalt, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegen Politiker seien Angriffe die demokratische Kultur.