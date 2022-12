Von Robert Probst

Ein ereignis- und krisenreiches Jahr geht zu Ende. Und ein Kriegsjahr. Seit dem 24. Februar und Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine ist vieles anders in Europa und in der Welt und auf dem Buchmarkt. Der Wunsch nach Erklärungen und Analysen von Russlands Politik hatte Hochkonjunktur - einiges war schon vorbereitet gewesen, vieles andere wurde schnell aktualisiert oder ganz neu auf dem Markt geworfen. Kaum ein Buch, das seit dem Sommer auf den Markt gekommen ist, kam ohne ein paar Sätze zum neuen Krieg in Europa aus. Da fiel es noch schwerer als in anderen Jahren, den Überblick zu behalten. Außerdem gab es natürlich eine Menge anderer Werke zu anderen Themen, die große Beachtung verdient haben, etwa die gefährdete Demokratie in den USA, der Missbrauch in der katholischen Kirche, das Zusammenleben mit den Migranten. Und, ach ja, einen neuen Kanzler gibt es ja auch. Die Redaktion der Seite "Das Politische Buch" hat nun die wichtigsten und besten Bücher noch einmal herausgesucht und mit einer durchaus subjektiven Rangfolge versehen. Die ausführlichen Rezensionen sind jeweils am Ende des Textes verlinkt.