Die Bundesstiftung Aufarbeitung fordert eine ausführlichere Beschäftigung mit der DDR-Geschichte im Schulunterricht. Lehrerinnen und Lehrer stünden in der Verantwortung, dass junge Leute, die die Schule verlassen, mit Daten wie dem DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 und dem Mauerbau am 13. August 1961 etwas anfangen können. Beide Tage seien "die sichtbarsten Symbole der kommunistischen Diktatur in der DDR", sagte die Direktorin der Bundesstiftung, Anna Kaminsky. Am Sonntag jährt sich der Tag des Mauerbaus zum 62. Mal. In Berlin wird der Tag unter anderem mit einer zentralen Gedenkfeier begangen. An der Berliner Mauer starben zwischen 1961 und 1989 mindestens 140 Menschen. An der innerdeutschen Grenze geht die Stiftung Berliner Mauer von etwa 650 Todesopfern aus.